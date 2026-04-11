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正义女神丨佘诗曼「女儿」演技引网民两极反应 乐珈嘉「扮细路」被质疑 即睇背景有个星级契妈

影视圈
更新时间：18:00 2026-04-11 HKT
发布时间：18:00 2026-04-11 HKT

TVB热播律政剧《正义女神》近期剧情引发热议，其中「校园霸凌案」成为焦点。剧情讲述言官（佘诗曼饰）的继女Tracy邱天雪（乐珈嘉饰）卷入一宗欺凌事件，导致母女关系一度紧张。随著未公开影片的关键证据曝光，言官发现女儿的真实意图是为了帮助被欺凌的同学，最终母女二人含泪相拥和解。佘诗曼在剧中从怀疑到深刻理解女儿的转变，其精湛的演技和充满感染力的哭戏，成功塑造了一个勇于反思、愿意倾听子女心声的「一等一好妈咪」形象，赚人热泪，赢得网民赞赏。但同时亦有网民质疑乐珈嘉的演技与外形，在社交平台掀起两极化讨论。

新人乐珈嘉演技掀争议

饰演佘诗曼女儿Tracy的22岁新人演员乐珈嘉，在《正义女神》中戏份重，其充满挑战的哭戏表现也备受关注，连同剧的谭耀文都称赞她「好喊得」。乐珈嘉透露，前辈佘诗曼不仅亲切地让她改口叫「妈咪」，更在戏外亲自指导她分析角色，帮助她迅速投入。不过仍有网民针对乐珈嘉的外形作出质疑，网上有留言指：「佢个样边似Grade 9（九年级）呀」、「个样太成熟」、「演技有刻意扮细路、扮可爱嘅感觉，可能揾个再细啲嘅新人更好」、「个人设本身都唔讨好，觉得佢个角色好烦」、「把声扮得太高音」等。同时亦有网民认为乐珈嘉以新人演员来说，表现已合格有余，「其实演得OK，新人系咁啦」、「个角色唔够讨好，唔关佢事」、「要场场喊都唔易」。

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钟澍佳力撑乐珈嘉选角无问题

面对部分网民对选角的质疑，总监制钟澍佳亲自回应，他认为乐珈嘉恰到好处地演绎了在高知家庭中成长、内心缺乏安全感的女孩，并强调该角色与另一角色形成对比，结局亦因此不同。对于外貌的评论，他则风趣反问：「检察官家庭的女儿为甚么要很漂亮？」力撑乐珈嘉是角色的最佳人选。

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乐珈嘉精通七种舞蹈 为生计做侍应

现年22岁的乐珈嘉（Bambi），2023年毕业于第32期无线电视艺员训练班，是TVB近年重点栽培的新人之一。乐珈嘉自3岁起学跳舞，精通中国舞、拉丁舞等七种舞蹈。早于13岁时，她已立志成为演员，她在朋友鼓励下考入第32期无线电视艺员训练班。毕业初期，为坚持梦想，乐珈嘉曾同时在「谭仔云南米线」及另外两家餐厅兼职侍应，并接模特儿等散工，直至签下经理人合约。2024年，她凭剧集《反黑英雄》「张小丽」一角崭露头角，同年更获在《巨塔之后》的「继母」刘佩玥赏识上契成为其契女，星途备受看好。

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