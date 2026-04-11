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乘风2026丨传陈凯琳酬劳仅28万？人气上升被封「迪丽热巴2.0」 网民威胁若现一情况会罢睇

影视圈
更新时间：18:30 2026-04-11 HKT
发布时间：18:30 2026-04-11 HKT

港姐冠军陈凯琳，近期北上挑战内地综艺《乘风2026》，引发网上热烈讨论。近日网上流传参赛女星酬劳名单，陈凯琳被指仅以28万人民币的「平价」酬劳加盟，引起网民热议，但其后该名放料网民又更正只是商演价，并非节目酬劳。而陈凯琳在最近播出的初舞台表演中，虽然她表现出色，但只得373分大幅落后对手，然而场内成绩的失利，无损其在场外的超高人气，陈凯琳更因为收到粉丝送赠的鲜花，即场爆喊落泪，真性情感动无数内地网民。

陈凯琳在初舞台落败后人气反升

陈凯琳在初舞台的得分偏低，主要由于现场观众对她相对陌生，导致未能即时获得高票支持。尽管如此，她在网络上的热度却持续飙升。近日一段影片在网上疯传，片中陈凯琳完成录制后，被大批粉丝送上的巨型花束和热情应援所包围，让她感动得当场落泪，场面温馨感人，她还竖起拇指表示她会继续争取好成绩。

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陈凯琳被赞公主外貌媲美迪丽热巴

陈凯琳活跃于社交平台，不少网民留言形容她「美得像个公主」，更有网民将她深邃的五官，纤瘦的体态，与内地顶级女星迪丽热巴相提并论，封她为「迪丽热巴接班人」，认为其外貌极具潜力，看好她在内地市场的发展。

网民力撑陈凯琳如落败即集体罢睇

陈凯琳现时获得内地许多粉丝支持，更有网民发起群众压力，纷纷表示如果像陈凯琳这样美丽与实力兼备的姐姐，最终仍被淘汰，他们将会「集体罢睇」以示抗议，陈凯琳初舞台落败，反而收获了大批内地粉丝支持，确是始料未及。

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陈凯琳复式豪宅逐格睇？

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