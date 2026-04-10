崔碧珈为父女恋传复合解画？懒理「大只佬Rocky」郑健乐箍煲：单方面虚构亲密情节

「大只佬」郑健乐（Rocky）与崔碧珈（Anita）相差21岁的「父女恋」，近日迎来戏剧性转机，正当外界以为恋情复合有望，崔碧珈今日（10日）在社交平台发文，似乎是为恋情画上句号，却只字未提Rocky。她表示，因为不想近日的事情被再度无限发酵，所以打算作最后一次交代，好让事情告一段落。她强调，对于近日在完全不知情下，再次被单方面披露并夸大甚至描绘了一些虚构的私人亲密情节，她已在数月前完整交代，这次决定不再作任何解释。她表示，现在的她会带著这份平静，继续专注于眼前的工作与挑战。

Rocky日前疑自爆与崔碧珈复合

「崔乐恋」自分手一个多月后，早前有指崔碧珈主动私讯Rocky，更问他「你有冇新女朋友」，让Rocky认为复合有望，继而力追女神。他不仅为被遗弃的小狗开设IG帐户并同时标注二人，更在自己的IG主页开设名为「崔乐恋」的限时动态精选，储存二人点滴，并分享多则爱情语录，似乎想以真心打动对方。

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Rocky曾单方面认爱

回顾这段相差21年的恋情，当初爆出时曾被形容为「罗生门」，后经Rocky证实二人确实拍拖，惟女方难抵舆论压力而提出分手。如今崔碧珈主动破冰后又再发文，加上Rocky的积极行动，令外界均十分关注这对「父女恋」的后续发展。

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