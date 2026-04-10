金像奖2026｜舒淇凭《女孩》提名导演奖 自揭家暴疮疤 由三级片影星转型 情路坎坷情归冯德伦

金像奖2026／舒淇／女孩／最佳导演／新晋导演丨第44届香港电影金像奖将于4月19日晚上7时30分举行，并由ViuTV 99台进行现场直播。本届其中一大焦点无疑落在首次执导即大放异彩的金马影后舒淇身上。她凭借筹备十年、深刻描写个人成长经历的电影《女孩》，一举提名「最佳导演」及「新晋导演」两大奖项，与陈可辛等资深名导同场竞技。

金像奖2026丨舒淇提名导演奖项对手强劲

舒淇将以新晋导演之姿，迎战一众强劲对手。在「最佳导演」的角逐中，她将与《世外》的吴启忠、《再见UFO》的梁栢坚、《私家侦探》的李子俊和周汶儒，以及联合执导《酱园弄・悬案》的陈可辛和韩帅等资深电影人一较高下。同时，在「新晋导演」奖项上，她的竞争同样激烈，对手则包括同样凭《世外》入围的吴启忠、《他年她日》的龚兆平、《风林火山》的麦浚龙，以及《UFO 离奇命案》的郭家禧和李振杰，赛果备受关注。

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金像奖2026丨舒淇执导《女孩》撕开童年疮疤

电影《女孩》不仅是舒淇的导演处女作，更是一部融入其真实生命历程的半自传式电影。故事背景设定在80年代的台湾，讲述家境贫困的少女林小丽（白小樱 饰）在烟尘蔽日的港口小城，面对著酗酒并有暴力倾向的父亲（邱泽 饰）和坚韧的母亲（9m88 饰），渴望逃离黑暗的现实。直至她遇见了活泼的转学生李莉莉（林品彤 饰），生命才初次照进阳光。

舒淇坦言，这部电影源于她对童年创伤的直视，包括家境穷困及父亲家暴的经历。她在撰写剧本时曾数度痛哭，但她更希望观众能从中看到被家暴者将往事公开的勇气。这部作品不仅让她与自己的过去和解，更是在拍摄过程中，透过演员的演绎，达致了与母亲的和解。该片早已在国际影坛备受肯定，曾入围《第82届威尼斯国际电影节》主竞赛单元，并为舒淇赢得《第30届釜山国际影展》最佳导演奖、2026香港电影导演会年度颁奖典礼「新晋导演」，成绩斐然。

金像奖2026丨舒淇从叛逆少女蜕变成影后

舒淇（原名林立慧）出身于台湾一个清贫家庭，母亲在18岁时便生下她。由于父亲酗酒及家庭暴力，她的童年充满恐惧与不安，促使她成为一个叛逆少女，并在16岁那年离家出走，独自到香港闯荡。

为了赚钱养家，舒淇初到香港时曾被安排拍摄三级片及大尺度照片，留下了「艳星」的烙印。据导演王晶忆述，舒淇在台湾时已曾被圈中大哥柯俊雄利用，在电影《灵与欲》中强加床戏。后来王晶及文隽看中舒淇的潜质，欲带她来港发展，却遭到柯俊雄的阻挠，甚至引发官司及江湖人士要胁。

幸而，1996年的电影《色情男女》成为她事业的转捩点。舒淇在片中饰演一位三级片女星，与张国荣的精彩对手戏，让她一举夺得香港电影金像奖「最佳女配角」和「最佳新人」两项大奖，成功转型为实力派演员。其后凭《最好的时光》于第42届金马奖夺得「最佳女主角」。

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金像奖2026丨舒淇曾经历多段苦恋

在镁光灯背后，舒淇的感情生活同样备受关注。她曾与黎明因电影《玻璃之城》相恋，但这段地下情维持了七年，最终因对方始终未有名份而结束。之后，她与张震、王力宏的绯闻亦曾是一时热话，有传舒淇因拍过三级片，因此不受多位男友的家人喜爱，多段失败的恋情令她受尽伤害。

经历情路的跌宕，舒淇最终情归相识二十年的「男闺密」冯德伦。 两人在2016年宣布结婚，没有盛大婚礼，只有一份率性的结婚启事，震惊外界的同时也收获满满祝福。婚后生活虽然低调，但从社交平台上夫妻间的有趣互动可见，这段从友情升华的爱情，在平淡打闹中洋溢著幸福。对于生育，舒淇抱持「随缘」的态度，认为婚姻不一定需要孩子才能完整。

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