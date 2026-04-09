东张西望｜港女哭诉内地丈夫出轨召妓  攞完居留权金屋藏娇  老婆北上踢窦大巴掴渣男

今晚《东张西望》报道，化名李女士的中年港女，2016年跟内地按脚男结婚，之后发现这位男士出轨、召妓、金娇藏娇，自己下体更染上真菌。李女士今次报东张是要揭穿这名负心汉的真面目，她于镜头前哭诉老公欺骗她的感情，和她结婚只想取得单程证于香港居留。李女士表示，每晚睡觉都会辗转难眠，半夜醒来都不知何去何从。

李女士哭诉遭内地老公呃感情

李女士于内地番禺按摩，结识了这位按摩师传，之后双方发展感情并于2016年结婚，李女士的女儿更充当见证人。只想老来有伴、之后过简单日子的李女士，却不幸遇上渣男。李女士先是从老公手机中，发现他跟陌生女子的赤裸亲密照片，老公之后攞刀誓神劈愿，并写保证书指下不为例，终于令李女士心软原谅，更和老公到湖南做单程证手续。

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李女士下体痕痒疑丈夫搞三搞四

21年李女士的丈夫终于可在香港居住，因为未能找到工作，李女士不止要养老公，连其儿子也要供养。翌年丈夫于李女士的敦促下于地盘工作，之后老公曾瞒着李女士，收钱为超速驾驶的犯法人士顶包，令李女士震怒。之后李女士更发现自己下体极度痕痒，看医生下被告知染上真菌，李女士已怀疑另一半在外「搞三搞四」：「如果两公婆系正常嘅话，冇理由会咁痕」。

李女士丈夫内地金屋藏娇

之后丈夫表示因为地盘工作关系，要于天水围租屋住。但一天李女士却于街上遇见老公并非在天水围。晚上丈夫回家后不久就再次出门口，李女士立即尾随：「𠮶阵我成个癫婆咁，着住条睡裙通街跑！」，最后丈夫原来瞒着她上了内地。这次未能揭发老公的去向，李女士之后就托内地朋友去追查，竟发现其丈夫于内地竟然包养小三，大街大巷跟小三拖手行为非常亲密，更揭发了其丈夫「金屋藏娇」的位置。

李女士大巴掌掴丈夫

李女士勃然大怒，约朋友返内地「踢窦」，苦等良久终于见到丈夫和小三手拖手出现，之后究竟会发生甚么事呢？而东张亦找到其丈夫，和李女士三口六面讲清楚，期间李女士不禁大巴掌掴老公，相关内容将于明天《东张西望》播出。

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