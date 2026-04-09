正义女神｜蔡景行演活衰格少年犯 演技获赞竟被批「阿伯声」赶客 网民鼓励做「陈豪2.0」

由TVB与优酷联合制作的法律剧集《正义女神》近日于翡翠台热播中，《正义女神》由佘诗曼、谭耀文、许绍雄、陈炜、周嘉洛、马贯东、蒋祖曼、戴祖仪等主演，一众「少年犯」的表现亦掀起讨论。日前播出的「离岛3害案」中，杀害同辈的少年犯「巫奕晨」的蔡景行（行仔），衰格演技引起网民讨论，不过网民更关注他的声音，直指非常「赶客」。

蔡景行演技获赞却被批声音赶客

25岁的蔡景行在近期热播的《正义女神》中，他饰演「离岛3害案」的少年犯「巫奕晨」，不少网民赞他演技不错，具可塑性。然而，蔡景行的声线问题也成为了网民热议的焦点。不少观众指出他的声音「好难顶」，形容其沙哑的声线与初出道时的陈豪非常相似，直言「赶客」。在Threads的讨论贴文中，有网民表示：「佢把声真系顶级难听」、「佢个样后生但把声好似阿伯」、「把声真系要搞搞佢」。

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网民鼓励蔡景行改善声音问题

尽管声音成为负评的导火线，但亦有大量网民力撑蔡景行，认为瑕不掩瑜。许多观众赞赏他在综艺及主持工作中的表现，认为他够风趣幽默，表示：「见过佢真人，都有礼貌㗎！」更有网民鼓励他正视并改善声音问题，认为他潜力无限，若能克服此障碍，有望成为「陈豪2.0」。

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蔡景行模仿刘德华弹起

蔡景行有「元朗刘华」之称，中五毕业后一直追逐演艺梦，其表演天赋早在中学时期已展露无遗，曾包办校内话剧及歌唱比赛冠军。自2022年正式加入TVB后，他参演了《回归》、《隐门》等剧集，不断累积经验。直到2024年，他迎来了事业的转捩点，在综艺节目《福禄寿训练学院》中，凭借模仿刘德华而一炮而红，成为导师李思捷队的亮眼成员，从此机会不断。

今年，蔡景行在演艺圈的发展可谓相当全面。在综艺方面，他获安排主持《美食新闻报道》等节目，其风趣搞鬼的风格大获好评，展现出色的主持潜力。戏剧方面，他亦参与了《麻雀乐团》、《爱·回家之开心速递》及《反黑英雄》等多部剧集。

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