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大只佬Rocky与崔碧珈复合有望？郑健乐IG标注女方帐户为小狗寻家 表明「人在心也在」

影视圈
更新时间：20:30 2026-04-09 HKT
发布时间：20:30 2026-04-09 HKT

现年58岁的「大只佬Rocky」郑健乐与37岁「性感女神」崔碧珈（Anita），早前惊爆父女恋，恋情仅维持两个月便因舆论压力告终。正当外界以为恋情已划上句号，近日却迎来戏剧性转机。崔碧珈主动在社交平台私讯Rocky，并将他从黑名单中移除，为这段「崔乐恋」带来复合的曙光。

崔碧珈主动破冰恋情有转机？

据悉二人分手一个多月后，崔碧珈早前主动私讯Rocky，更问他「你有冇新女朋友」，让Rocky又惊又喜，并认为自己在崔碧珈的脑中仍有位置。

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Rocky马力发力追女神

为了追回女神，Rocky可谓「开行Turbo」，近日就在网上频频作出示爱举动。他先是为一只被遗弃的2岁小狗「波波」开设IG帐户，并在简介中同时标注了自己和崔碧珈，一同为小狗寻找新家，可见二人不仅爱心爆棚，关系亦日渐亲密。此外，Rocky更在自己的IG主页上，特意开设了名为「崔乐恋」的限时动态精选，将二人的点滴储存起来，尽显对这段感情的重视。他亦分享了多则爱情语录，例如「喜欢，只是开始。有心，才有未来」、「真的把你放进心底的人，会让你越来越安心而勇敢」，字里行间充满对未来的期盼，似乎在向崔碧珈表明「人在、心也在」，希望能以真心打动对方，再燃爱火。

Rocky对女神「人在心也在」

回顾这段相差21年的恋情，当初爆出时曾被形容为「罗生门」，后经Rocky证实二人确实拍拖，惟女方难抵压力而提出分手。如今崔碧珈主动破冰，加上Rocky的积极行动，令外界均十分关注这对「父女恋」的后续发展。

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