成龙72岁生日同房祖名世纪破冰  温馨搭爱儿膊头父爱满溢  曾形同陌路关系疏离

国际巨星成龙于4月7日迎来72岁生日，他没有举办盛大的生日派对，反而选择低调与儿子房祖名同游广东惠州。父子俩久违的同框画面，尤其是成龙温柔地搭著儿子肩膀的照片在网上曝光后，迅速引发热议，感动无数网友，见证了这对曾关系疏离的父子，在多年后终于迎来世纪和解。

成龙父子游惠州

根据网友分享的照片，当天成龙与房祖名的打扮都十分朴实低调。72岁的成龙身穿一件浅色短袖上衣，尽管已届古稀之年，身型依旧挺拔，精神矍铄，在游览景区时全程聚精会神，丝毫不见巨星架子。身旁的儿子房祖名则以一身黑色短袖配同色系棒球帽的简约造型现身，43岁的他显得沈稳内敛。

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成龙温馨搭房祖名膊头

在众多照片中，最令人动容的一幕，是父子二人在一棵巨大的古树下并肩而坐。画面中，成龙非常自然地将手搭在房祖名的肩上，两人凑在一起愉快地交谈，房祖名更一度指向远方与父亲分享所见，父子间的亲暱互动，流露出藏不住的温情，完全摆脱了过往的疏离感。

成龙房祖名玩骑膊马

这张温馨的搭肩照，让不少资深粉丝集体感慨。有粉丝挖出房祖名和成龙多年前的童年旧照，照片中年幼的房祖名，开心地骑在成龙的脖子上，笑得天真烂漫，而成龙则一脸温柔地托著儿子，父爱满溢。两张照片时隔数十年，当年的小男孩已长大成人，而曾经意气风发的父亲也添了岁月的温柔，强烈的对比让网友感叹：「时光仿佛倒流了二十年，看到这画面真的想哭。」

成龙房关系真正破冰

事实上，成龙与房祖名的父子关系并非一直如此和睦。成龙曾在采访中坦言，早年因专注演艺事业，加上对儿子要求过于严格，导致父子关系变得非常疏远，一年甚至只通一个电话。随著年岁渐长，成龙也渐渐看开，不再对儿子有过高要求，只愿他平安快乐。或许正是这份转变，融化了父子间的坚冰。从今年2月一同前往米兰，到这次在惠州共度生日，频繁的温馨同游，证明了这对父子在经历了数十年的隔阂后，终于真正和解。

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