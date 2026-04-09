李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚

李家鼎（鼎爷）的前妻施明上月不幸病逝，李家鼎在沉淀多时后，昨日（8日）首度公开回应感受，以及反驳长子李泳汉连日来的指控。他坦言，未能见到施明最后一面，是他终身遗憾，更透露自己刚得知前妻死讯时几乎晚晚痛哭，因悲伤过度而暴瘦至仅剩120磅，足见施明在他心中的重要地位。李家鼎接受传媒访问时说：「佢（施明）知我好爱锡佢。」即使两人早已离婚，他仍一直负责前妻的生活开销，情深义重，打破外界对他们关系的揣测。

李家鼎曾盼与施明复合

回首李家鼎与施明的婚姻，由一场充满戏剧性的「英雄救美」开始。据传当时施明遇上车祸并被人威胁，李家鼎以一打六为施明解围。二人拍拖4年后结婚，婚后诞下双胞胎儿子李泳汉及李泳豪，并由施明掌管家中财政大权，最终二人却因性格不合而离婚。施明早年曾指，离婚导火线是李家鼎因要出门教学生骑马而爆发争执，因而单方面提出离婚。李家鼎曾详述，离婚的导火线虽是小事，但长久摩擦终让施明心死并带同两子远赴美国。他坦言，多年来心中始终希望能与施明复合。

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李家鼎与现任女友感情稳定无再婚打算

李家鼎近年不少被问及感情生活。10年前李家鼎被爆有位隐藏女友，李家鼎称女友为「李师奶」，女方曾经有过一段婚姻，亦早已抱孙。虽然2016年他被传与女友再婚，但他澄清婚讯，只承认两人交往多年，感情稳定。李家鼎当时表示与女友相处舒服，未来一切随缘，暂无再婚打算。过往李家鼎多次带女友出席公开活动，其中更见李家鼎两子与「李师奶」同场，可见早已融入对方家中，双方的子女都接受这段恋情。

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