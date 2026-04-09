金像奖2026丨邓涛凭《女孩不平凡》双料提名 曾是张敬轩MV女主角 争最佳女配角、新演员

金像奖2026／最佳女配角／最佳新演员／邓涛／女孩不平凡丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日（星期日）晚上7时30分假香港文化中心举行，ViuTV 99台将会全程直播。新生代演员邓涛凭同性恋题材电影《女孩不平凡》获得「最佳女配角」及「最佳新演员」两项大奖提名，气势如虹。

金像奖2026丨邓涛饰演「阿徐」演出细腻

在电影《女孩不平凡》中，邓涛饰演一位22岁、在台湾念新闻系的少女「阿徐」。她与女友晴（韩宁 饰）同居，过著看似自由不羁的生活。然而，毕业在即，身份与未来的问题却悬而未决——她不愿返回澳门的家，却也无法留在台湾。本应全心投入毕业制作的她，选择了逃避，沉溺在一段暧昧又破碎的关系之中，逐渐对自己感到陌生，最终选择逃离这一切。邓涛深刻诠释了「阿徐」在青春十字路口的迷惘、挣扎与自我探寻。

凭借此角，她将在「最佳女配角」奖项中，与《水饺皇后》的惠英红、《再见UFO》的卫诗雅、《风林火山》的鲍起静，以及电影版《寻秦记》的滕丽名共四位对手竞争。而在「最佳新演员」的角逐中，她的竞争者则包括凭借《金童》获得提名的李佳芯、《捕风追影》的李哲坤、《逆转上半场》的周祗月，以及《给爱丽丝》的苏子茵。

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金像奖2026丨《女孩不平凡》导演揭选用邓涛之谜

《女孩不平凡》导演徐欣羡曾透露选用邓涛的原因，原来她是在社交平台上看见邓涛的「平头装」照片后，便被其独特的魅力与极具说服力的气质深深吸引，立即邀请她与演员韩宁试镜，最终决定由两人饰演一对关系缠绵的同性恋人。为克服两位性格慢热的演员需在短时间内拍摄激情及床上戏的挑战，徐欣羡更特别引入专业的「亲密指导」协助，最终成效显著，让片中情感戏更为真实动人。

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金像奖2026丨邓涛的演艺之路

在凭《女孩不平凡》踏入影坛前，邓涛已在演艺圈磨练多时。她曾是多位乐坛红星MV的女主角，身影曾出现在张敬轩、魏浚笙（Jeffrey）、布志纶（Alan）及泳儿等歌手的作品中。此外，她也积极参与多部独立短片及微电影的演出，包括《游梦》、《菲与火》、《邪伞》、《28》以及《浮城絮语》，累积了丰富的镜头经验。

2025年，邓涛凭借电视剧《哪⼀天我们会红》中腼腆可爱的「Sugar」一角崭露头角，深受观众喜爱。如今，这位备受瞩目的新星以《女孩不平凡》一片，正式从电视萤幕跃上大银幕，并旋即获得金马、金像两大华语电影奖项的提名肯定，演艺实力不容小觑。