刘恺威李晓峰惊传分手女友悄删放闪贴文 与前妻杨幂婚姻登热搜 离婚后事业对比成焦点

日前一则关于「杨幂鼓足了多大失望去结束这段婚姻」的词条冲上微博热搜，让刘恺威与前妻杨幂的婚姻再度被大众翻出检视。正当往日婚姻的细节引发热议之际，刘恺威与内地女星李晓峰的现有恋情也惊传告急。

刘丹被问刘恺威恋情改口风？

早前刘恺威爸爸刘丹被传媒问及儿子恋情，竟由曾经对李晓峰赞不绝口，改口风表示不知儿子有没有女友。加上李晓峰删除与刘恺威放闪的贴文，两人亦久未同框，种种迹象让外界普遍认为，这段曾爱得高调的关系或已悄然落幕，揣测他们已分手。

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杨幂不避嫌谈前夫刘恺威

在恋情陷入分手疑云的同时，刘恺威的事业也被大众拿来与前妻杨幂对比。自离婚后，刘恺威的演艺事业陷入停滞，人气大不如前，甚至需要承接县城商演；反观杨幂，不仅稳坐一线女星地位、代言接到手软，面对过往，她也仅冷静表示：「我和他（刘恺威）之间，最久的共同项目，是把小糯米养大。」并坚决捍卫女儿隐私，拒绝家事被过度消费，其清醒独立的姿态，令网民感叹两人离婚后命运大不同。

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