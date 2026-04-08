李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好

已故艺人施明逝世后，其家庭纠纷愈演愈烈。前夫李家鼎（鼎爷）终于打破连日沉默，在长子李泳汉公布丧礼安排后，向传媒爆出惊人内幕。李家鼎强烈反驳李泳汉称「弟妇林妤谦（Agnes）未邀请母亲施明出席婚礼」的指控，直斥：「无咁嘅事」，并力证施明与新抱关系良好。他更惊爆，当年施明本欲出席幼子李泳豪的婚礼，却遭李泳汉威吓：「你去，我就打X死你！」最终因畏惧而缺席，还原事件真相。

李家鼎揭长子李泳汉恶行

李家鼎透露，施明一直害怕大仔李泳汉的暴躁脾气，家人为免触动其神经，只好尽量迁就。可惜情况变本加厉，李泳汉后来甚至不准母亲与他们饮茶，连电话联络也变得困难。李家鼎坦言，即使当年知道李泳汉阻止母亲出席婚礼，也因不想家丑外扬而敢怒不敢言。他与施明离婚后关系依然良好，一直负责前妻的起居生活，甚至年前施明住所装修，李家鼎亦一力承担数十万装修费及暂住的租金。最令他遗憾的是，最终被长子拦阻，无法见到前妻最后一面，因此决定公开事件，不希望李泳汉继续任意妄为。

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李家鼎盼能好好告别施明

随著施明离世，李泳汉与李泳豪两兄弟的恩怨亦浮上水面，成为全城热话。长子李泳汉今日公布了母亲的丧礼安排，将于4月22日假大围宝福纪念馆设灵，翌日出殡。对于有指自己遭细仔李泳汉监控呼喝，李家鼎表示并无其事。他表示，只希望能顺利出席丧礼，好好送别前妻施明。

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