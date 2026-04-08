正义女神｜刘颂鹏称靠副业帮补生计 被揭住豪宅揸名车拒认系有钱仔  30岁演少年犯掀讨论

现年30岁的TVB男星刘颂鹏，近年凭借在大热剧集中的亮眼表现崭露头角，但他一直以来塑造的「奋斗穷演员」形象，却因其影片中不经意曝光的复式大屋及名车而受到质疑，被指「穷」只是人设。对此，刘颂鹏近日接受传媒访问时正式作出澄清，坦言相关说法是「天大误会」。

刘颂鹏澄清非有钱仔

对于被指是「有钱仔」，刘颂鹏表示自己所住的，只是郊区村屋，他坦承经济上未到水深火热的状态，因为他除了艺人工作外，亦有有从事理财策划及保险等副业帮补。然而，他一心希望成为全职演员，并表示未来将会为演艺事业作出取舍，甚至已计划北上发展，直言「边度有机会就会去边度」。

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刘颂鹏于《正义女神》演少年犯获赞

刘颂鹏的演艺潜力在近期的热播剧《正义女神》中得到印证。剧中，他饰演少年犯「夏兆伦」一角，虽然已届30岁，但演绎起充满狠劲的少年犯却丝毫没有违和感。他与另外两位演员蔡景行、刘俊亨饰演的「离岛三害」，将角色「不知悔改」的状态演绎得淋漓尽致，令观众看得咬牙切齿。

刘颂鹏获钟澍佳佘诗曼循循善诱

据总监制钟澍佳透露，为了让演出更具层次感，演员们排练了数星期。而刘颂鹏更获得女主角佘诗曼的「一对一」亲自指导，阿佘细心提点他如何拿捏情绪、眼神及说话节奏，让他成功塑造出一个令人心寒的复杂角色，表现备受瞩目。

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刘颂鹏演艺路途崎岖

刘颂鹏入行十年，星途并非一帆风顺，为了追寻演员梦，他不惜与前公司解约，孭上二十万的巨额债务。在人生低谷时，他户口仅剩千余元，曾做过外卖员、方舱医院搬运工等工作，花了两年时间才还清债务重新出发。

刘颂鹏望夺「飞跃奖」

尽管经历浮沉，刘颂鹏从未放弃演员梦，由《#后生仔倾吓偈》的KOL，到《爱．回家之开心速递》中「Sam」一角为人认识，再到今天在《正义女神》中发光发亮，他始终坚持将「每一场戏当系最后一场戏咁演」。他曾公开表示，最大的心愿是能夺得TVB的「飞跃进步男艺员」奖项，以肯定自己多年来的努力与坚持。