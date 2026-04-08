中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》播出以来话题不断。继早前张崇德质疑节目吸引力下降，认为评审团阵容缺乏新鲜感后，评审之一的谷娅溦日前突然宣布因工作档期问题，将暂时退出《中年好声音4》的评审工作，引发外界诸多揣测。邓兆尊在YouTube节目《娱乐好好玩》中，疑似暗示谷娅溦的离开不仅是档期问题。此外，伍仲衡近日被揣测将回归任《中年好声音4》评审，他亦疑似于facebook作出回应：「我已经不会回头你别强求。」

邓兆尊爆谷娅溦退出评审团另有原因

谷娅溦日前在社交平台表示，由于工作档期问题，难以迁就节目录影时间，因此决定暂时退出。然而，由于时机敏感，不少网民质疑节目组是否因应张崇德及观众的意见而作出变动。在吴家乐与邓兆尊主持的YouTube节目《娱乐好好玩》中，邓兆尊更疑似暗示谷娅溦的离开不仅是档期问题，可能还涉及其他「轻微原因」，例如观众对其评审风格的两极反应，以及制作单位方面的考量等，令事件更添神秘色彩。他说：「等于拍剧嘅原理，有啲人话点解你揾呢个人做主角？资本方出钱话事㗎嘛，咁可能资本方觉得呢个女仔都比较有少少问题出现咗嘅话，可唔可以揾啲人顶顶佢呀？可能有呢个情形发生。」吴家乐这时做出怪笑表情望向邓兆尊，未知是否质疑邓兆尊说得太多。

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伍仲衡发文「不会回头」疑拒绝回归

随著谷娅溦的退出，大众焦点转向由谁接任评审。去年盛传因「抢签洪心怡」被踢走的音乐人伍仲衡，成为网民热议的回归人选。然而，伍仲衡日前在facebook发文，内容写道：「我已经不会回头你别强求，我食惯鱼翅你食罐头，我喝酒几秒过后马上作呕，请你别嫌我本身太诚实太口臭」。这段措辞强硬的文字，被外界解读为他对出任《中年好声音4》评审传闻的正面回应，暗示自己无意「回头」，似乎已下定决心，不愿再沾染相关是非。

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