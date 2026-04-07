给十九岁的我丨远东电影节预告片突遭下架 旧生还原校友场最残酷一刻：学生痛苦成长变长辈消遣

著名导演张婉婷为母校英华女学校拍摄的纪录片《给十九岁的我》在2023年2月公映曾爆发私隐议而极速暂停公映，导演张婉婷其后向受访者致歉并坦承：「如果真系唔愿意，电影唔会再上映。」事隔3年，《给十九岁的我》将于月底举行的《第28届意大利乌甸尼远东电影节》的「特别放映」（Special screenings）名单中榜上有名，有指导演张婉婷等6位幕后团队会出席，事件昨日（6日）有新进展，电影节网站原有今届所有入围电影预告片，《给》的预告被发现已下架。

「阿聆」「阿佘」曾称立场不变

片中两位主角「阿聆」和「阿佘」曾称立场与当年一样不变。「阿聆」曾回复传媒称她询问是否已剪走她的部份，惟校方未有回应。「阿佘」更称今年1月校方曾就参展事宜询问意愿，当时她已明确表明不同意，校方亦明确表示会向导演转达其意愿并支持她的决定，可惜最近从新闻得知电影将正式参展，她直言对制作团队的做法极度失望：「因为我嘅意愿完全冇俾佢哋放在眼内。」旧生「恭心」（Kungsum）日前于社交平台发文指「关于呢套戏要去意大利公映我有谂法想分享。」

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旧生直斥未见过有咁多旁白嘅纪录片

张婉婷花足十年时间为母校英华女校拍摄纪录片《给十九岁的我》因于4月底参展意大利远东电影节而掀风波，当中主角之一的「阿聆」和「阿佘」曾重申不同意电影公开放映。日前「阿聆」的好朋友、英华旧生恭心（Kungsum）撰长文力撑被拍摄者嘅同班/同届同学，她直言，「我唔知点解呢套戏标榜系纪录片。我未见过有咁多旁白嘅纪录片。」恭心（Kungsum）撰长文称「关于呢套戏要去意大利公映我有谂法想分享。我只代表我自己，唔代表其他同学嘅睇法同感受。」全文如下：

当年喺香港公映之前，有位老师私下邀请我去睇校友场，当时正直校内处于应否公开放映嘅激辩之中，佢表示无法理解阿聆对于反对公映嘅执着，佢想听我呢个同主角同龄人嘅睇法，睇完之后，我对呢位老师分享嘅睇法至今仍然有效同适用：我唔知点解呢套戏标榜系纪录片。我未见过有咁多旁白嘅纪录片。



张婉婷利用佢手中嘅剪接权将同学最私密嘅生活碎片强行塞入佢预设好嘅剧本入面。旁白用一种「过来人」嘅傲慢高高在上咁矮化当时未成年嘅同学最真实嘅挣扎，喺佢眼中佢哋嘅眼泪系反叛，迷失系幼稚，佢用佢𠮶代人嘅价值观去强奸我哋呢代人嘅成长经历，用一种俯视嘅姿态去解构嘲弄𠮶啲佢从未真正试图理解嘅成长痛。我非常印象深刻，当日戏院入面坐满张婉婷𠮶个年纪嘅长辈。成套戏明明记录紧一班未成年人最赤裸脆弱嘅时刻，但场内竟然不断、真系不断传出阵阵笑声。佢哋真系睇得超级过瘾。



其中一幕一位同学描述紧佢同屋企人之间嘅暴力关系，张婉婷问佢，屋企人打你之后你会点？同学喊住答：我会打返去。讲完呢句，戏院入边出现咗全场最大声嘅笑声。𠮶一刻我完成咗我对呢套戏嘅定义，呢套戏受众从来不是我地，佢系张婉婷用嚟服务呢班长辈嘅「自我感动」同「娱乐消遣」，去满足佢𠮶个年纪嘅人对后生仔嘅猎奇心理，为佢哋量身制造嘅回春药。最后，其他人我唔知，但系我知阿聆肯定冇同意过呢套戏攞去意大利放映。

网民明白为何拍了又不让上画

不少网民在恭心（Kungsum）的发文下留言，有人说：「我好喜欢睇纪录片，所以我曾经在戏院睇咗呢套戏，当时旁白系令我唔舒服，应该类近你提及的感觉，睇完系好心痛那几位同学的遭遇，几位同学所经历的困难，真系赤裸裸呈现银幕上（记忆中，有剪辑了「同学叫唔好再拍的片段」），后来才知道『阿聆』及同学不愿被拍摄的事感到愤慨，虽然跟妳们并非同代人，但亦可感受那种『被大人霸凌』的激动及愤怒希望唔好再次公映这套电影。」、「之前唔明为何拍了又不让上画，经你解释，现在明了。」、「同意，我当年睇完优先场后就觉得，导演/制片人根本唔了解呢班学生。」、「睇完呢个Post嘅撰文者描述，呢套其实真系唔系纪录片嚟，咪玩啦……难听讲，呢套嘢如果真系咁嘅话，根本就纯粹系一套导演自娱嘅drama，但佢系利用同消费紧一啲人真实嘅经历、青春、伤痛；导演好无耻！」

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