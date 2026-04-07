前TVB男星林子博放下移民政策忧虑 举家游荷兰为女儿庆生 大女亭亭玉立获赞有星味

前TVB男星林子博自2020年丧妻后，毅然决定携一对子女，大女林咏渝（Vinci）及细仔林卓楠，移民英国展开新生活。早前，英国传出可能提高永久居留的语言门槛，一度令林子博在YouTube影片中表示忧心。不过，根据英国当局在3月澄清，透过BN(O)签证申请永久居留的港人，相关要求未有重大改变，总算让不少BNO港人松一口气。

林子博放下心头大石去旅行

最近，林子博似乎已放下心头大石，心情大好地带著子女前往荷兰阿姆斯特丹旅行，为大女咏渝庆祝生日。他在IG分享旅途点滴，写道：「咏渝Amsterdam生日之旅的第二天」，并加上「#荷兰好玩」及「#咏渝生日」的标签，分享喜悦。

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林子博一家三口吃美食

从上传的照片可见，林子博一家三口在阿姆斯特丹玩得不亦乐乎。他们品尝了当地的特色美食，包括铺满芝士的薯条、丰富的海鲜盘、炸鱼薯条及意粉等，看来大快朵颐。林子博亦有在当地名胜风车前打卡，享受悠闲时光。

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林子博子女暴风式成长

最引人注目的，莫过于一对子女的暴风式成长。大女咏渝（Vinci）已经亭亭玉立，摆脱了昔日的稚气，散发出浓浓的少女味。照片中，她留著一头秀丽长发，身穿啡白格纹的毛绒外套，在镜头前摆出可爱甫士，显得相当有镜头触觉。而弟弟林卓楠亦长高不少，身高似乎已追过爸爸，打扮新潮，穿上米白色卫衣及工装裤，变身型格少年。其中一张照片，林子博与子女三人围著一大筒薯条，做出夸张的惊讶表情，场面温馨又搞笑，足见亲子关系融洽。

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