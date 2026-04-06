正义女神丨倪嘉雯演「高成彬补习老师」引内地网民狂Cap图 备受力捧神似陈自瑶 背景大公开

TVB重磅法律剧《正义女神》由视后佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛及许绍雄等领衔主演，除了主演外，一众配角亦引起网民关注。今晚（6日）播出的第6集，由刘倬昕饰演的「高成彬」对其补习老师「Lydia黎绮琳」（倪嘉雯 饰）动杀机，引发一连串紧张情节。剧中「高成彬」的魔性演技备受瞩目，而「黎绮琳」的安危也牵动著观众的心，究竟这场师生间的杀机将如何发展，成为剧集一大亮点。

倪嘉雯引内地网民疯狂截图

倪嘉雯于《正义女神》中饰演补习老师「黎绮琳」，表现引起网民关注。许多观众再度讨论她的外形与声线都与TVB花旦陈自瑶（Yoyo）极为相似，亦有网民觉得她外形与气质亦有些像徐淑敏和龚嘉欣。「黎绮琳」一角的形象与她过往的清纯乖乖女路线大相迳庭。《正义女神》中她被「高成彬」（刘倬昕 饰）动杀机，一场登山戏的仙气造型更在内地网络爆红，被网民疯狂截图。

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倪嘉雯是中大学霸

现年30岁的倪嘉雯不仅外形甜美，更是一名不折不扣的学霸。倪嘉雯凭借优异的DSE成绩，成功考入香港中文大学，并于2017年取得生物学理学士学位。在正式加入TVB前，倪嘉雯已是小有名气的YouTuber及模特儿，曾加入网络创意团体「冬OT」担任演员，并与澳门微辣艺人合作拍摄短片。

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倪嘉雯被封「少女版专业户」获肯定

倪嘉雯于2020年加入TVB，初期担任《Think Big天地》、《Hands Up》等儿童节目主持，形象深受小朋友喜爱。近年她转战戏剧圈，因多次在剧集中饰演女主角的年轻版而为人熟知，被封为「少女版专业户」。凭借在《新闻女王》、《新闻女王2》、《反黑英雄》等多部剧集中的跃进式演技，倪嘉雯的实力备受认可，并在《万千星辉颁奖典礼2025》中勇夺「最佳女新人」奖，演艺事业迈向新的里程碑。此次在《正义女神》的亮眼表现，相信会为她带来更多发展机会。

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