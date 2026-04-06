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幸运阁｜颜卓灵一人分饰两角夺美国影展大奖 萧子墨感激好兄弟AK遥距教广东话

影视圈
更新时间：21:45 2026-04-06 HKT
发布时间：21:45 2026-04-06 HKT

颜卓灵和萧子墨合作的澳门电影《幸运阁》近日上映，二人虽然是首次合作，但默契十足，他们在戏中以年轻版嫲嫲与爷爷的身份谱恋曲，颜卓灵笑谓最难忘是拍结婚戏时，感动到失控爆喊。萧子墨则感谢好兄弟江𤒹生（AK）在拍摄期间教他广东话。文、图：黄佩丽

萧子墨与AK合作拍动作片

颜卓灵和萧子墨早前为新戏《幸运阁》，故事讲述颜卓灵饰演的孙女奥利，为照顾中风嫲嫲，毅然放弃北京的工作，回到澳门居住，二人因著生活习惯而产生摩擦，却让奥利更了解嫲嫲的过去，戏中不时穿插嫲嫲跟爷爷年轻时的爱情故事，温馨动人。颜卓灵一人分饰两角，除了是孙女，更是年轻版的嫲嫲，与演年轻版爷爷萧子墨谱恋曲，颜卓灵凭该片荣获美国伍兹霍尔电影节「最佳表演奖」，她很开心坚持演员梦多年，终于得到肯定，她和萧子墨首次合作，笑言二人同样是山羊座，又有很多近似的想法，话题很多，拍谈情戏时完全没有尴尬，来自台湾的萧子墨亦感谢好兄弟江𤒹生（AK）在拍摄期间教他广东话，笑言当时每日都打电话问功课，「今次要挑战闽南语和广东话对白，闽南语我本来就懂，广东话找了AK教我，幸好颜卓灵国语也很棒，拍戏时容易沟通。这戏在疫情时拍摄，因为封关的开系，平时热闹的澳门都变得很静，有些地方更是一个人都没有，反而更符合戏中的氛围。」

颜卓灵学会珍惜家人

戏中的嫲孙情令人动容，颜卓灵直言拍摄时也有令她想起与家人相处的情况，称一定要好好珍惜和家人相处的时间，笑言现在一有时间就陪父母周围去，早前才带他们一起回乡下，「他们口讲不用，但真的去到时其实是很开心，我最近才知他们有看我的戏，有追我有份演出的内地剧《枭起青壤》。」萧子墨则想起与爷爷相处的情况，指爷爷自少就很疼惜他，「我从小跟爷爷嫲嫲生活，爷爷是一个很严肃的人，但他很爱我，对我很好，我们从没有吵过架，他对我从没有发过脾气，虽然爷爷在我17、18岁时便过世，但他永远活在我心底。」

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