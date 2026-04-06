正义女神丨佘诗曼拍剧疑曾被长洲街坊「问候」：黐孖筋 网民疯狂重播「原声闹人版」

TVB热播剧《正义女神》近日引发热议，剧情与一众演员包括佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、蒋祖曼及刘倬昕的演技都成为焦点。而近日网民讨论的另一热话，竟不是剧情本身，而是一段剧组在长洲拍摄佘诗曼和蒋祖曼的戏份时，有途人意外录得的「隐藏彩蛋」，当剧组正在拍摄时，一名市民在街头大叫「黐孖筋」，竟被现场途人录下来。网民收看播出版本时虽未发现剧中有收录「骂声」，但有网民则在该集播出后将两段片剪辑合成，片段在网上疯传。

《正义女神》剧组曾于长洲拍摄

剧集《正义女神》近日在TVB播出，早前播出的第四集中，讲述佘诗曼与蒋祖曼在长洲码头附近街道边走边谈论案情，从电视播出的画面可见，两位演员在镜头前专业地对戏，背景人来人往，气氛看似平静。不过，有网民翻出剧组拍摄该场戏时的路透影片，还原了现场的另一番景象。

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长洲街坊大闹剧组影片疯传

有传拍摄当日剧组因被质疑占用道路，引来一位路过的街坊不满，这位中气十足的街坊认为剧组阻碍了她的去路，即场发脾气，疑向工作人员及演员大声喝斥：「好巴闭呀？有无申请呀同政府？黐孖筋！」火药味极浓。虽然工作人员当时连声道歉「知道知道」、「唔好意思阻住你」，但这段怒骂声，已被途人的手机完整记录下来。

网民不停翻睇该集揾「彩蛋」

当该集播出后，有网民特意将播出的「静音版」片段，与当日路透的「原声闹人版」影片剪辑在一起作对比。当画面中佘诗曼与蒋祖曼一脸严肃地走过，背景音却完美叠加上女街坊一声铿锵有力的「黐孖筋」，被网民誉为「神级彩蛋」。这段「原声版」影片随即在社交平台被疯传，网民反应热烈，纷纷留言：「咁先够真实，条街成日无啦啦有人嗌交啦」、「其实可以揾呢位大婶客串」，更有网民不断重看该幕片段，为剧集制造另类热话。

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