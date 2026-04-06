Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈自瑶静听姊妹黄翠如爆老公萧正楠体贴举动 两字评价好友婚姻疑流露羡慕之情？

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-06 HKT
发布时间：19:00 2026-04-06 HKT

TVB节目《一周星星》日前播出新一集，邀请到圈中姊妹团连诗雅（Shiga）、黄翠如及陈自瑶（Yoyo）担任嘉宾。在节目官方YouTube频道发布的未曝光片段中，连诗雅与黄翠如大谈婚后生活，黄翠如分享老公萧正楠的窝心举动时，一旁的陈自瑶流露羡慕之情，再度引起网民对其婚姻状况的关注。

黄翠如被萧正楠宠成「大头虾」

而已为人妻多年的黄翠如，则大方分享与老公萧正楠的甜蜜点滴。她笑称自己是「大头虾」，在家中大小事都由萧正楠打理，更直言因被萧正楠过度照顾，导致有很多日常事都一窍不通。她透露，每次朋友到家中作客，都是由萧正楠负责洗碗等家务，令她们都感到不好意思，在旁的连诗雅和陈自瑶也笑著认同。

相关阅读：潘小文因被捕令陈年同性绯闻翻hit 激动谈与陈自瑶「揽颈激吻」真相 黑面斥李婉华：审犯咁审

陈自瑶静听姊妹分享发言惹关注

黄翠如分享被老公无微不至地爱护的细节，但陈自瑶在节目中却对自己的家庭生活著墨不多。当她静静听著黄翠如分享幸福点滴，不禁轻声说出：「幸福！」虽然只是简单两个字，但随即引起网民热议，不少人解读为她对姊妹的幸福婚姻感到羡慕，并再次联想起她与老公王浩信近年屡传婚变。

相关阅读：沈卓盈徐淑敏登游艇庆生劲奢华  沈大师低胸露腰晒长腿颜值巅峰  陈自瑶冇影闺密情变？

潘小文再度谈及与陈自瑶同性绯闻？

连诗雅大谈为人母后失去自由

节目中，刚成为妈妈的连诗雅亦分享，婚后最大的转变是失去了以往的自由。她表示在单身时，可以随心所欲，即兴去旅行；但成为妈妈后，即使生病了也要照顾孩子，感叹妈妈不能放假。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大榄涌行山失踪｜内地七旬翁失踪两日 终在关帝庙清醒被寻回
03:01
大榄涌行山失踪｜内地七旬翁失踪两日 终在关帝庙清醒被寻回
突发
2小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
6小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
2小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
01:05
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
8小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
7小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
2小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
2026-04-05 18:23 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
3小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
8小时前