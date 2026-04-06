陈自瑶静听姊妹黄翠如爆老公萧正楠体贴举动 两字评价好友婚姻疑流露羡慕之情？

TVB节目《一周星星》日前播出新一集，邀请到圈中姊妹团连诗雅（Shiga）、黄翠如及陈自瑶（Yoyo）担任嘉宾。在节目官方YouTube频道发布的未曝光片段中，连诗雅与黄翠如大谈婚后生活，黄翠如分享老公萧正楠的窝心举动时，一旁的陈自瑶流露羡慕之情，再度引起网民对其婚姻状况的关注。

黄翠如被萧正楠宠成「大头虾」

而已为人妻多年的黄翠如，则大方分享与老公萧正楠的甜蜜点滴。她笑称自己是「大头虾」，在家中大小事都由萧正楠打理，更直言因被萧正楠过度照顾，导致有很多日常事都一窍不通。她透露，每次朋友到家中作客，都是由萧正楠负责洗碗等家务，令她们都感到不好意思，在旁的连诗雅和陈自瑶也笑著认同。

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陈自瑶静听姊妹分享发言惹关注

黄翠如分享被老公无微不至地爱护的细节，但陈自瑶在节目中却对自己的家庭生活著墨不多。当她静静听著黄翠如分享幸福点滴，不禁轻声说出：「幸福！」虽然只是简单两个字，但随即引起网民热议，不少人解读为她对姊妹的幸福婚姻感到羡慕，并再次联想起她与老公王浩信近年屡传婚变。

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潘小文再度谈及与陈自瑶同性绯闻？

连诗雅大谈为人母后失去自由

节目中，刚成为妈妈的连诗雅亦分享，婚后最大的转变是失去了以往的自由。她表示在单身时，可以随心所欲，即兴去旅行；但成为妈妈后，即使生病了也要照顾孩子，感叹妈妈不能放假。