我们不是什么｜AK与ANSONBEAN隧道互掴十几次拍到缺氧 想有更多场次谢票直认「唔够跑」 预告下周拍MIRROR新团歌MV

江𤒹生（AK）、陈毅燊（ANSONBEAN）及邱礼涛今日（6日）出席「《我们不是什么》电影见面会」，吸引过百生粉（粉丝暱称）到场支持。活动上他们提到戏中最难忘场面，AK和ANSONBEAN均拣选在隧道的一幕，AK指当刻两人因是好激烈的戏，加上拍时是夏天但需着冬天衫，在隧道几乎拍到缺氧，ANSONBEAN谓拍这场戏心理上、情绪上都准备好多，又透露两人亦互掴十几次，虽然导演叫不要真打，但他们认为真打先有情绪。AK指ERROR@Dee睇完电影后的感受是「我们究竟是什么？」，而ANSONBEAN希望大家看完后有更多爱与包容。之后两人与粉丝玩游戏时，又示范用不同情绪讲对白。

AK预告500万即合体献唱

AK与ANSONBEAN一起受访，AK指新戏还差一点便拍摄完成，所以会专心在谢票和排练舞台剧，提到他们马不停蹄去谢票，AK坦言不觉得辛苦，因真的想更多人入场，又指很多人看完后有很多问题，所以也很想亲身去解答，ANSONBEAN就指若能有更多场次可以让他们跑来跑去谢票就更好，而AK也直言是「难得想跑」，更认为现在「唔够跑」，希望能有更多场次，这样就可慢慢答大家问题。至于是否有难答的问题？AK指没有，通常也是剧情上的，而ANSONBEAN就指有些问题好深奥，看得出他们也很想研究这部作品，至于是否有人问他们的激情场面？AK表示当然有：「问我哋点样准备？有冇尴尬？如果大家想知我哋系咩感受嘅话，大家睇戏嘅时候，我哋谢票同大家讨论下。」AK指家人因正在旅行所以还未看，但已准备换票证给他们，又笑指他们只要不是跟自己一起看就没所谓，至于ANSONBEAN就指家人看完后觉得好钟意：「阿婆话我第一次算系咁，（冇吓亲婆婆？）冇㖞，佢话正！」他指拍完此戏后有更大的自信，现在也会画画多谢观众，电影在本月3日上映，票房现时接近100万，ANSONBEAN指到300万时会摆档画速写送俾大家，至于AK指500万时将会与ANSONBEAN一起合唱《天佑我们》。

AK承诺见面会「大家舒舒服服」

提到MIRROR见面祭被指规则严苛，问AK今日见面会是否也有限制？他表示不知道，自己没有干涉：「呢排我都攰，唔系好关自己事嘅就唔理咁多。」AK指自己的见面会好像是在五月，而规则应该跟之前大家知道的差不多，但他会用自己的方式去完成：「我明白生粉想要啲乜嘢，同埋尽量用我嘅方式去回馈佢哋，至于系咩形式，当日大家就会知道，我自己都筹备紧。最主要系无论粉丝又好，工作人员都好，大家舒舒服服完成呢个见面会。」

AK叫大家留意新歌《揽紧处理》

AK又指下星期将会为MIRROR新团歌拍MV：「整得嚟、搞得嚟都应该系呢一两个月，近㗎喇，快㗎啦！知大家心急，嚟料㗎喇！」AK又指这么久没有出团歌也吓亲自己，对于新歌，他坦言自己也有惊喜，希望大家好好期待新团歌，而AK也同时叫大家留意自己的新歌《揽紧处理》，今次自己有份作曲很开心。