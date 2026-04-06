IU边佑锡时隔10年再续前缘 炮制「现代皇室」罗曼史 自爆初见面被男方素颜光环惊艳

被誉为本年度最期待作品之一的《21世纪大君夫人》，将于10日首播，今日举行发布会，主角IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍、刘秀彬、李妍、导演朴峻华等现身，IU穿上纱裙，以公主造型登场，边佑锡则穿上剧中饰演的「大君」服饰。

IU有信心再成冠军作品

IU去年与朴宝剑合作的《苦尽柑来遇见你》大收旺场，并让她斩获多个视后宝座，今日她自信表示：「我从来不会错过业界的任何冠军作品，我们的团队目标是制作第一位的作品。正如很多人期待这部作品，拍摄已经结束，导演正在努力进行后期制作，演员们则正在全力以赴地进行宣传。」

边佑锡知道一定合作很好

电视台昨日上载IU与边佑锡的访问片段，IU被边佑锡问到「第一次见到他的印象如何」？IU忆述：「我们在办公室初次见面时，他是近乎素颜的样子，当时他戴着帽子走进来，打扮朴素，然后觉得『哗，是边佑锡，怎么这么靓仔』，他就像带着光环，让我很惊讶。」边佑锡透露当初听说对手戏演员是IU时，第一反应是惊呼「Eureka」（我找到了），并坚信二人一定能合作得很好。他随后想起他们在10年前也曾合作过《月之恋人－步步惊心：丽》，当时的幸福感让他对这次重逢感到格外惊喜与期待。IU指自己的性格逐渐受到角色影响，现在与角色的同步率高达80%，拍毕剧集后，更觉得是100%与角色性格一样。

《21世纪大君夫人》是以21世纪立宪君主制大韩民国为背景，描写拥有一切的财阀，但身份只是平民，而且让人讨厌的成熙周（IU饰）和国王的儿子，但甚么也得不到、悲伤的男人李莞大君（边佑锡饰）的命运因相遇而改变，并发展出打破身份的浪漫故事。