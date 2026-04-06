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90年代女星郑艳丽再度入院：挨唔住 丧母一个月健康亮红灯 曾受厌食症困扰

影视圈
更新时间：14:30 2026-04-06 HKT
发布时间：14:30 2026-04-06 HKT

90年代「最美艳星」郑艳丽自多年前淡出幕前，近年饱受健康困扰，多次出入医院。已届55岁郑艳丽昨日（5日）在社交平台透露已入院多日，由于适逢复活节长假期，难以揾医生治疗，令她甚感无奈。

郑艳丽未有出镜

郑艳丽昨日在FB上载一张身在医院的照片，不过未有出镜，只见到郑艳丽自拍一边手掌及手臂，见到上面插有三个静脉注射的插针，其中一个正在输液。郑艳丽留言：「终于挨唔住入咗几日医院啦！呢几日仲有假期冇得点样睇医生？一只手三个漏斗」。

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不少网民见到郑艳丽的苦况送上关心，询问其病情外，又提供市面在假期期间仍有营业的诊所名单。网民还留言慰问郑艳丽：「好好养病」、「唔好再返工」、「放松心情，唔好谂太多」、「保重啊，你一定可以战胜病魔㗎」，祝郑艳丽早日康复。

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郑艳丽受厌食症困扰

郑艳丽于80年代末参加TVB的《1988银河接力大赛》赢得女主角组冠军，因拥有越南、法国血统，入行火速获得力捧。 郑艳丽于90年代转战影坛，曾拍摄多部三级片，包括《灭门惨案之借种》，成为艳星。郑艳丽息影后饱受厌食症困扰，体重曾暴跌至90磅，曾因病情入住深切治疗部（ICU），身体问题导致不时进出医院。郑艳丽今年3月经历丧母之痛，未知是否因母亲离世打击，而令健康再次亮红灯。

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