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Tyson Yoshi爱上跑步身形「缩水」瘦 3KG 爆林家谦承诺写歌后玩失踪 自谦王嘉尔旁只是「小星仔」

影视圈
更新时间：11:45 2026-04-06 HKT
发布时间：11:45 2026-04-06 HKT

Tyson Yoshi昨晚（5日）为《CON-CON MIX SOME MUSIC！》音乐节演出，现场献唱6首歌曲，期间不断有粉丝要求他「除衫」，直至唱到最后一首歌时，终应粉丝要求脱去背心show肌，但他却笑言自己身材「缩晒水」！

Tyson Yoshi想挑战全马

向来大只见称的Tyson，演出后接受访问时，自爆近期因跑步令身材「缩水」，他说：「最近同游学修跑步，点知我劲过晒佢哋。见成绩几OK，咁咪继续跑。」迷上跑步的他表示开始了跑步个多月，现时体重轻了3KG，并坦言要转形象，不想再「咁大嚿」：「依家睇返以前啲相，唔着衫系几好睇嘅，但系一着衫就怪怪地咁，自己又唔系高呢，太横个比例唔好睇，想转下形象。」他亦表示现在进食时不用再像以前这样计算份量：「虽然而家都会计，但起码都可以食一包薯片仔，因为跑得多可以抵销。」他透露现在每星期都会跑两次10K，早前去瑞士和西班牙也有在当地跑步，更扬言有兴趣参与马拉松，目标想挑战全马。问到「跑脚」中谁是他的劲敌，还是已是「无敌」没有对手？他笑言：「又唔系无敌，不过就想揾个教练一对一训练，因为同啲friend跑都系得个『等』字。」

Tyson Yoshi唔想「呓」林家谦

提到其好友林家谦今年成功完成半马赛事，建议他找对方一起跑，他打趣地说：「佢跑步快到光速咁，唔『滚搅』佢，费事要『呓』（求）契弟咁『呓』，无谓喇！因为佢例牌say no！」谈到林家谦早前公开表示写歌做结婚贺礼，Tyson淡淡然说：「我问佢几时一起写埋佢，佢话佢𠮶part搞掂，叫我自己搞掂埋佢，咁Hea嘅，咩嘢结婚礼物嚟㗎？佢应该系呃新闻，我有问佢究竟系『你写定我写』？定系一齐写㗎咩？佢就再没回复我喇！」

Tyson Yoshi练下肢肌肉助「造人」

问到有否实践「造人」大计？他直言：「梗系有啦！依家仲跑埋步，仲劲咗，男人要不断锻炼下肢嘅肌肉。」另外，提到早前与王嘉尔（Jackson）合作的新歌，Tyson表示已经完成。问到对方有否邀请他担任巡回演唱会的嘉宾？Tyson指对方完全没有提及过，问到会否心伤？他说：「又唔会㖞！我觉得大家一起合作做朋友OK！始终佢系巨星，作为一粒星仔，系好难喺粒太阳身边得到任何注目，呢个道理我好明白㗎！一粒星点会光得过太阳呀！哈哈。」

提到早前计划今年7月在台湾举行演唱会的他，透露因没有场地，希望9月可以，表示有消息再向大家公布。现时亦有计划巡演，但一切仍在安排中，不会强求。他坦言现时不会像早两年这样「冲」，现在想放慢一点脚步，储多一些灵感去创作，希望年底可以再推出新作。

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