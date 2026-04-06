廖子妤获封高票房吉祥物 余香凝学习爱与成长 陈湛文声演《哪吒2》解锁新技能丨名人杂志

动画电影《哪吒之魔童闹海》（《哪吒2》）粤语配音版于4月11日上架Now爆谷台。粤语配音版的精髓，在于把港式潮语融入对白︰「Kam」、「0尊」、「世一」等甚有亲切感。余香凝声演「殷夫人」；廖子妤分别声演「鹤童」与「西海龙王」；陈湛文声演「无量仙翁」，问三人有没有口头禅？余香凝拧头，廖子妤即碌大眼︰「知唔知你今天说了多少遍『唔系呀』？我有数住！」早于合拍电影《骨妹》前，两人在模特儿工作上结缘，友谊永固。另一方面，陈湛文又「眼红」廖子妤分「声」两角抢生意，其实两人经常合作，早已是「老Best」。三人无所不谈，从配音谈到演艺事业的「关卡」，从金像奖谈到育儿之道。撰文：李志宏 摄影：林宾尼

这次《名人杂志》邀得余香凝、廖子妤和陈湛文大谈为《哪吒2》配音时的趣事。

《哪吒之魔童闹海》粤语配音版即将在Now爆谷台上架。

又关魏浚笙事？

余香凝声演《哪吒2》的殷夫人──即哪吒之母，李靖之妻。她认为粤语配音易令香港观众会心微笑，「有一场戏，殷夫人说笑，想把哪吒整到好似Jeffrey（魏浚笙）一样英俊！这台词一出，即刻有画面浮现。」她形容殷夫人兼具刚强、温柔，「在古代女性中，她走得好前，是事业型女性！怀孕前后都在英勇征战，同时对哪吒循循善诱。」

余香凝声演哪吒之母，已为人母的她演绎角色时颇有共鸣。

余香凝大赞殷夫人（左）既英勇善战，教导哪吒时又会循循善诱。

片中哪吒受尽别人嘲笑，若现实中子女遇不公，余香凝会先聆听孩子的说法。

陈湛文试镜时，曾试过声演哪吒，但他坦言未能呈现角色的年轻能量。

余香凝、陈湛文「父母的担忧」

余香凝育有一女一子，分别5岁和2岁多，有场母子告别戏，她感受尤深，「我一边看画面，一边投入角色情绪。哪吒启程离家，殷夫人满怀不舍地叮嘱儿子种种。配音完成后，我想，将来孩子长大离家，我的担心跟殷夫人也是相同的。父母对子女的挂念，从不因时间而减退。」而声演无量仙翁的陈湛文，女儿今年4岁，他忆述︰「我在家录那些呐喊声时（casting用），差点吓坏女儿！」片中哪吒受尽别人嘲笑，若现实中子女遇不公，余香凝会先聆听孩子的说法，「因为信任极为重要，上一代家长往往倾向先责备孩子，我就认为该相信他们，再了解情况，寻找解决方法。」陈湛文深表认同并补充道︰「先让孩子说出感受，我会观察孩子的反应，有些情况是，她说出口就没事了，其实她只需感受到父母的支持就可以了！」他又续称︰「真的，父母的担心……就算事情未发生，甚至永远不会发生，我们也会想得好远好远，例如想想将来女儿拍拖之类……某程度上提早吓大自己，好让真正发生时能坦然面对。」

廖子妤一人声演两角，两角的声音语调演绎又各有难度，她坦言有被难倒。

廖子妤形容她所声演的另一角色鹤童，性格愚忠笨拙。

西海龙王（右）声音低沉慵懒，但同时要表现激昂情绪，难度颇高。

廖子妤成票房吉祥物

廖子妤最近行运、好红，《毒舌大状》、《九龙城寨之围城》、《夜王》皆有逾亿票房，她谦称：「经常觉得自己运气太好，甚至怀疑是不是用寿命换来的福气？」她透露最初试镜《哪吒2》时，是声演哪吒、鹤童，最终她一人声演两角──鹤童、西海龙王，喜出望外。廖子妤如此形容鹤童︰「愚忠笨拙，对主子（无量仙翁）极度忠心。」而西海龙王则「「性格复杂，并非十恶不赦，所作所为是被命运所逼。」西海龙王的语调较鹤童多变，「西海龙王低沉、慵懒的语气，我要压低声线，以最性感、最懒洋洋的方式配音，就算角色身陷岩浆，都不失高贵、自在。」续说︰「要保持低沉声音，同时表现激昂情绪，难度颇高。」她为此连续配足8小时才收工。

廖子妤通过不断重录，以掌握节奏与发音。

陈湛文忆述︰「在家录那些呐喊声时（casting用），差点吓坏女儿！」

廖子妤、余香凝合作无间！

陈湛文声演的无量仙翁外型好cute，却是片中的大奸角。

陈湛文谦称再学习

陈湛文试镜时，声演哪吒、李靖、无量仙翁，「为哪吒配音，难度极高，他好Rock & Roll，我尝试模仿，但未能呈现年轻能量，落选是理所当然。」他形容无量仙翁年长、声线低沉且沙哑，「说话有沧桑感，尤其对战哪吒时，要用尽全力去嗌，确实不易掌握。」他续说道：「不论对象是好人还是坏人，在无量仙翁眼中，都视为可利用的工具！他根本不配为仙，应该归入魔班。」余香凝认为是次配音困难度在于，「殷夫人对着儿子时温柔，对丈夫就语气严厉，征战时流露果断气势，这些语气转换都要精确掌握。」廖子妤则通过不断重录，以掌握节奏与发音，「我平时说话速度一快，字音就会黏在一起！配音时每一个字，每一句说话都要清晰。」经过这次配音，可有解锁技能？陈湛文：「谈不上『解锁技能』，只觉自己还有许多地方需要重新学习。」余香凝笑言︰「我喜欢配打斗场面的声音，做动作声效，咤！叱！非常有趣。」廖子妤自认贪玩，「这次配2个角色，我下次可以配4个角色！」

《哪吒2》并非一味打打杀杀，余香凝称它传达以爱包容的讯息。

陈湛文坦言为人父母就是会为想得多、想得远，提早为孩子的未来担心。

「神、人、魔」阶级反思

《哪吒2》并非一味打打杀杀，余香凝称它传达以爱包容的讯息，「每个孩子都有独特天性，哪吒或许难以管教，甚至被误解为『魔童』，殷夫人选择以包容来引导他，以爱化解冲突。」陈湛文︰「我就认为是带眼识人──做人要胸怀善意，同时不能毫无戒备之心，你不知道自己几时会遇到无量仙翁这种人，过于算计、手段太多。」廖子妤大感共鸣，「《哪吒2》提出『神、人、魔』的阶级反思，这些分类是否必然？神一定代表正义？妖魔就必然邪恶吗？界线模糊，值得思考。」

对于演艺路上的关卡，3人都有他们的看法。

余香凝坦言自己在演艺路的难关，在于自信不足。

廖子妤自认是白羊座，性格冲动、直接。

廖子妤和余香凝早年做模特儿时已认识，及后又合演《骨妹》，友情深厚。

余香凝演艺路上的关卡

动画中，哪吒离家踏上「成仙之路」，路途上要通过重重难关。余香凝演艺路的关卡，在于自信不足，「争取到角色之后，我又会怀疑自己，担心能否诠释得当？调整心态真的十分重要，我仍在学习。」廖子妤说︰「我是白羊座，性格冲动、直接，就像年轻的哪吒，深信『我命由我不由天』，趁着冲劲仍在，试了再算吧！因为后面还有另一难关追着你。」

陈湛文悲观说：「有些困难不是明显摆在面前，它会反复出现，是沉浸式的！像不断提醒你观照自己。我是演员，当然想演不同类型的角色，问题是现在香港有多少戏开拍中？」

廖子妤、陈湛文得知入围那一刻

2024年，余香凝凭电影《白日之下》坐上金像奖影后宝座。将于4月19日举行的《第44届香港电影金像奖》，她两个老友廖子妤、陈湛文分别凭《像我这样的爱情》、《UFO离奇命案》提名「最佳女主角」与「最佳男配角」，廖子妤说︰「我记得直播公布入围一刻，我在飞机上，将要起飞，集气连接Wi-Fi要成功！一连上便弹出好多讯息，之后就开了一瓶香槟庆祝。」陈湛文笑言公布一刻，他在洗手间办「大事」，并以此为访问作总结，「收到朋友的恭喜讯息才知道被提名，那一刻十分平静，像是生活给我提示：『记住，你仍在路上』。」

场地提供：富卫1881公馆

廖子妤

发型：Jay Yeung @headquarters @jayyeung.theedge

化妆：Man Man Lai @manmanflm

服装：@sandroparis

余香凝

发型：Ken Hui @ken___hui @Artify.lab

化妆：Lavinia Tang @LaviniaTang

服装：@sandroparis

陈湛文

发型及化妆：Rachel Mok @ Lisa C. Makeup

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眼镜：@eyesbuddyhk

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