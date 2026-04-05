中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」

在今晚（5日）播出的《中年好声音4》「黑白荣耀换位赛」最终回中，被视为「最强黑马」的选手雷小雷再次不负众望，凭借对田馥甄（Hebe）经典歌曲《魔鬼中的天使》的独特诠释，以89分的高分力压对手陈逸璇（83分），顺利晋级，而陈逸璇则被淘汰出局。

雷小雷力压陈逸璇

比赛中，雷小雷对战实力唱将陈逸璇。根据赛果显示，五位评审周国丰、谷娅溦、肥妈Maria Cordero、海儿及张佳添，均给予雷小雷极高评价，使其总分高达89分。评审谷娅溦大赞雷小雷的表现：「你真的好犀利，因为这首歌其实我也很喜欢……你撇掉了Hebe的味道，有加入自己的味道在里面。」她指出，雷小雷在歌曲中加入了许多属于自己的细节和心思，作为男歌手挑战女歌手的歌曲，能做到如此成功实属不易。另一位评审海儿更形容雷小雷已经达到高层次，懂得在音乐中融入自己的想法。

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网民赞雷小雷歌声够辨识度

赛后，网民在「中年好声音 4 分享讨论区」反应热烈。有网民大赞雷小雷的策略：「感觉佢系中4最强，把声辨识度高。今次好有策略，拣首平稳歌，够赢对方就得。」不过，也有观众提出建议，认为编曲可以更有层次感，以争取更高分数。尽管意见不一，大部分网民都对雷小雷的表现给予肯定。

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雷小雷畲族茶农出身唱歌改变人生

除了比赛表现，《中年好声音4》今晚亦播出的个人介绍影片更让观众了解到雷小雷背后的故事。来自浙江遂昌县三仁畲族乡的他，出身于一个以采茶和务农为生的家庭。他坦言自己小时候家境贫困，性格内向自卑，他的人生转捩点源于唱歌。从在酒店年会上被同事鼓励上台，到后来成为网络直播主，雷小雷透过歌声逐渐建立自信，并将兴趣发展成职业。他从未想过自己能从一个小农村，走到TVB这个孕育无数巨星的舞台上唱歌，对此他充满感恩，并表示会踏踏实实地走每一步。

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