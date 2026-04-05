Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」

影视圈
更新时间：22:25 2026-04-05 HKT
发布时间：22:25 2026-04-05 HKT

在今晚（5日）播出的《中年好声音4》「黑白荣耀换位赛」最终回中，被视为「最强黑马」的选手雷小雷再次不负众望，凭借对田馥甄（Hebe）经典歌曲《魔鬼中的天使》的独特诠释，以89分的高分力压对手陈逸璇（83分），顺利晋级，而陈逸璇则被淘汰出局。

雷小雷力压陈逸璇

比赛中，雷小雷对战实力唱将陈逸璇。根据赛果显示，五位评审周国丰、谷娅溦、肥妈Maria Cordero、海儿及张佳添，均给予雷小雷极高评价，使其总分高达89分。评审谷娅溦大赞雷小雷的表现：「你真的好犀利，因为这首歌其实我也很喜欢……你撇掉了Hebe的味道，有加入自己的味道在里面。」她指出，雷小雷在歌曲中加入了许多属于自己的细节和心思，作为男歌手挑战女歌手的歌曲，能做到如此成功实属不易。另一位评审海儿更形容雷小雷已经达到高层次，懂得在音乐中融入自己的想法。

相关阅读：谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议

网民赞雷小雷歌声够辨识度

赛后，网民在「中年好声音 4 分享讨论区」反应热烈。有网民大赞雷小雷的策略：「感觉佢系中4最强，把声辨识度高。今次好有策略，拣首平稳歌，够赢对方就得。」不过，也有观众提出建议，认为编曲可以更有层次感，以争取更高分数。尽管意见不一，大部分网民都对雷小雷的表现给予肯定。

相关阅读：周国丰不点名反击张崇德？回应《中年好声音4》收视被指下跌、变外劳好声音：戥参赛者惨

雷小雷畲族茶农出身唱歌改变人生

除了比赛表现，《中年好声音4》今晚亦播出的个人介绍影片更让观众了解到雷小雷背后的故事。来自浙江遂昌县三仁畲族乡的他，出身于一个以采茶和务农为生的家庭。他坦言自己小时候家境贫困，性格内向自卑，他的人生转捩点源于唱歌。从在酒店年会上被同事鼓励上台，到后来成为网络直播主，雷小雷透过歌声逐渐建立自信，并将兴趣发展成职业。他从未想过自己能从一个小农村，走到TVB这个孕育无数巨星的舞台上唱歌，对此他充满感恩，并表示会踏踏实实地走每一步。

陈逸璇家境富裕曾凭一曲爆红？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
15小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
19小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT