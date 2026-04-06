吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」

65岁的吴丽珠80年代入行，曾是《欢乐今宵》中「欢乐小姐」的一员。吴丽珠虽然幕前工作量大减，但仍活跃于圈中人聚会，并不时客串电视剧，生活过得相当充实。日前，她接受香港第一代股评人吕志华的YouTube频道「华哥好好倾」访问，罕有地详谈了与许氏兄弟的二哥、著名幕后人许冠武的一段长达12年的爱情长跑，更披露了当年一段惊心动魄的经历。

吴丽珠与许冠武拍拖12年曾考虑结婚

在节目中，吴丽珠谈及当年与许冠武的恋情一直非常低调，两人因工作认识，一个是幕前，一个是幕后，日久生情。她忆述：「我都唔记得点样糊里糊涂就拍拖喇！」这段情一谈便是12年，两人更一度计划到拉斯维加斯结婚。

然而，就在吴丽珠投身地产行业后，她发现彼此的人生步伐与方向开始出现分歧，「我发觉有啲嘢唔对路，唔啱。」她感觉到两人不再是合适的对象，最终由她提出分手。吴丽珠被问及有否后悔与许冠武恋情拖了12年才分手，她表示：「有时有啲嘢冇得后悔，当然曾经有后悔，但系已经过咗去，又点样后悔呢？时间追唔返啦，向前看，继续媾仔啰！」虽然爱情长跑未能开花结果，但吴丽珠表示两人再见亦是朋友，至今仍与对方及其太太保持友好关系，更与许冠武儿子关系友好，她表示：「有时微信倾吓偈，佢个仔做咗老窦，我有恭喜佢。」

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吴丽珠忆与许冠武母亲共历生死

除了感情事，吴丽珠还分享了一段与许冠武一家共同经历的「恐怖回忆」。许冠武父亲1991年离世，为了让许妈妈（李倩云）散心，他们一行人连同许妈妈到西贡出海。回程时，车子在路上辗过一块板，更直插车厢，令许妈妈的脚严重受伤，而车底的油缸更因此漏油，情况相当危险。

面对突发意外，吴丽珠表现得异常冷静，并立即报警求助，她忆起当时没有太惊慌，更想徒手为许妈妈「执返只脚」，她说：「因为只脚要接驳返，唔知将来要唔要得返，好彩啲消防员都好快，话佢哋会处理，于是雪住只脚去医院。」吴丽珠指，当时反倒是许冠武被吓得惊惶失措。最令人意想不到的是，许妈妈在医院等候治疗时，心心念念的竟是自己的仪容，还请吴丽珠帮忙拿镜子和梳子。吴丽珠笑言：「原来爱美的人，生命力更顽强！」吴丽珠指后来许妈妈生活亦不容易，「好惨，咁大年纪仲要学拎拐杖、装假脚。」许妈妈后来于2009年病逝，享年89岁。

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吴丽珠年届65看淡婚姻

除了许冠武，吴丽珠亦曾与陈百祥胞弟陈百燊拍拖。她表示现年已65岁，坦言大半生经历过多段恋情，但对婚姻从来没有憧憬。她分享自己的人生观变得豁达，认为健康和开心才是最重要。回首过去，她最大的遗憾是未能及时孝顺父母，感叹「树欲静而风不息，子欲养而亲不在」，并劝勉观众要珍惜与家人相处的时光。如今的吴丽珠，生活多姿多彩，学佛、演戏、旅游，享受著人生的下半场。

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