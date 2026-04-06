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「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-06 HKT
发布时间：10:00 2026-04-06 HKT

昔日在屯门公园卖唱表演，而成为网络红人的「屯门娜娜」董幸儿，近年淡出公园舞台，转战社交平台，近日她就在IG上分享了一组与儿子一同度假的温馨照片，更大方地换上性感比坚尼，火辣身材一览无遗，但相中未见老公身影，旋即引起网民热烈讨论。

屯门娜娜度假晒性感比坚尼照

从屯门娜娜发布的一系列照片可见，她正身处一间豪华舒适的度假Villa中，享受悠闲假期，该处拥有私人泳池、雅致的庭院和锦鲤池。屯门娜娜此行心情大靓，在镜头前毫不吝啬地展示美好身段，相中她身穿一套白色波点比坚尼泳衣，在泳池边摆出各种诱人甫士，时而坐在池边享受日光，时而浸在水中，大骚纤腰长腿，身上的特色纹身在性感比坚尼的映衬下，更显夸张抢眼。

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屯门娜娜跟儿子温馨互动

屯门娜娜大派福利的性感照，亦分享了多张享受假期的生活照，在露台的茶几上大展茶艺，专心致志地泡茶。之后屯门娜娜换上慈母模式，温柔地与儿子坐在藤椅上互动，画面温馨有爱，而且屯门娜娜儿子跟妈妈成个饼印，在母子的亲密互动，在火辣形象背后，她亦是一位廿四孝妈妈。屯门娜娜告别公园舞台后，转型为网络KOL，一度参加《中年好声音》，提升知名度方便吸金。近日屯门娜娜的性感照片曝光后，不少网民都大赞她的身材保养得宜，完全不像已为人母，又羡慕她写意的度假生活。

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