ANSONBEAN AK 迷失过后重新出发 同性演床戏 紧张唔抗拒丨名人杂志

江𤒹生（AK）和陈毅燊（ANSONBEAN）同样因参加《全民造星》而出道，有着歌手、演员双重身份，作为年轻艺人，在演艺路上难免有感到迷失的时候。AK作为MIRROR一员，因为MIRROR而有得有失，他坦言有一段时间是连街都不想出，后来慢慢调整心态，「我和MIRROR是共生体，我得到好处，同时都有不方便的时候，这都是一个人生的学习方向，有些事做了选择，就要懂得如何平衡心态。」至于ANSONBEAN去年宣布因心理健康问题暂别娱乐圈，经过数月休息后重投工作，他透露在最迷失和孤单的时候，收到电影《我们不是什么》的剧本，对角色与自己的想法类似很有共鸣，感恩能透过角色抒发情绪。文：黄佩丽 图：林宾尼

AK（右）、ANSONBEAN在演艺路上都曾经迷失过。

对于床戏，AK表示虽然拍摄时感到紧张，但不会抗拒。

两人今次破格演一对同性情侣，自爆最难拍竟然唔系床戏。

ANSONBEAN（右）除了和AK外，与骆振伟（左）都有床戏。

AK称最难拍是隧道打斗戏

AK和ANSONBEAN在主演的新戏《我们不是什么》中演同性情侣，故事讲述情人节发生一宗巴士爆炸案，经调查后揭开一段复杂的关系与悲剧故事，AK饰演的晖仔出身于问题家庭，外表冷漠、内心压抑，ANSONBEAN饰演的Ike性格率直、敢爱敢恨，却因性取向被父亲赶离家，他们偶遇相恋，继而发生种种情感纠葛。戏中两人是情侣，有大胆亲密床戏，他们都说是首次挑战床戏，虽然拍摄时感到紧张，但不会抗拒，AK笑说：「大家都是男仔，俾你摸到都无乜所谓，细个时男仔都会咁玩，如果对方是异性反而仲尴尬，有更多顾忌，而且阿BEAN在拍摄时好爽快，他的热情令件事比想像中更顺利。（有无一刻有心动感觉？）我们之间是兄弟的爱，不是情人的爱，他咀埋嚟都无那种感觉。」又说最难不是拍床戏，而是在隧道内的打斗戏，笑指当时是真打，互相掌掴到脸肿。

ANSONBEAN靠新戏走出情绪低谷

ANSONBEAN则指其中一场独白戏花了不少时间练习，很少讲那么长的说话，并指角色令他很有共鸣，「接这部戏前我正在休息中，那时的我有点迷失，有好孤单和不开心的感觉，收到剧本后，觉得角色的感觉和我好似，想不到有人都有同一想法，多谢导演俾我这个剧本，令我无咁孤单，俾咗力量我，希望大家一起加油，无论发生甚么事都一齐顶硬上。」他笑谓今次的角色与现实中的他完全不相似，要好动的他演绎一个斯斯文文的艺术家，在片场时都要收起跳跳扎的一面，「这个角色在酒吧工作，会买六合彩，又会在街上画画，这些我都未试过，所以在准备角色时，我就在朋友的酒吧做侍应，报了素描班学画画，多谢许贤陪我一起学画，学了4堂后，就去了戏中同一位置摆档，又真的有小朋友和旅客找我画画，小朋友见到成品几开心，不过女旅客好似有些嬲，可能我画得未够好，哈哈！」

ANSONBEAN去年宣布因心理健康问题暂别娱乐圈，经过数月休息后重投工作，那段时间他去了美国17日，与一位中学同学去了一个road trip沉淀自己，放下艺人身份，重新找回作为表演者的初心，指此行去到优胜美地国家公园时有很深感受，希望将这次旅程化成音乐作品，让大家看到蜕变后的ANSONBEAN。

他们表示最难不是拍床戏，而是在隧道内的打斗戏。

对于未来目标，AK希望长做长有。

两人一拍即合，期望再有合作机会。

AK坦言与MIRROR是共生体。

MIRROR「共生体」有得有失

AK也有过迷失的时候，虽没有像ANSONBEAN发文暂别，但也曾在粉丝群组中表示会少出歌，想专注影视工作，却惹来「封咪」误会，「我都无话退出，但有报道写我『封咪』，我很理解阿BEAN的心情，他当时可能想摆低一些事，想揾新的灵感、新的力量再出发，那段时间我都想专注在影视工作上，加上在音乐上方面有些停滞不前，对自己的曲风感到迷惘，不断思考究竟我最适合是做甚么呢？于是想在音乐上停一停，然后在拍剧拍戏时揾返灵感和自己，在音乐上再重新出发。」问到他有否想过透过旅行找回自己？AK直言有，笑指入行后才发觉旅行的重要性，更形容旅行令他「重新做番个人」，「我在香港好少出街，经常留在屋企，在外地才可以在街上自由地周围走，不用戴口罩，能呼吸新鲜空气已能好好差电，重新做番个人，入行后，在香港真的感受不到公民的权利。」他表示在香港出街要包到实，以前会有比较重的包袱，怕出街会有突发情况会搞到好混乱，问到最大的包袱是否作为MIRROR一员？他说：「我和MIRROR是共生体，我得到好处，但同时都有不方便的时候，这都是一个人生的学习方向，有些事做了选择，就要懂得如何平衡心态。」谈到未来目标，AK希望长做长有，更许下宏愿要与荷里活影星里安纳度狄卡比奥合作，反而ANSONBEAN心头不高，现阶段最想和弟弟陈霆羲（Hannz）合作。