一周星星丨陈自瑶、连诗雅、黄翠如亲揭变「闺密」真相 Yoyo搞笑叫郭富城「负责」？

圈中著名的「闺密团」—陈自瑶（Yoyo）、连诗雅（Shiga）及黄翠如齐亮相今晚一集TVB娱乐访谈节目《一周星星》罕有受访，三人自合作剧集《那些我爱过的人》结缘后成为好姊妹，主持区永权更笑称这组合为「SPY」，取其英文名字头，绝对是「特务级」的深厚情谊！

Shiga、Yoyo私下互称「Baby」

谈到这段姊妹情，性格各异的三人却意外合拍，由拍剧后Shiga主动发起行山、瑜伽聚会开始，这段关系便一发不可收拾。翠如在节目中大爆，Shiga、Yoyo私下互称「Baby」，甜蜜程度令她直呼：「畀佢哋两个份甜浸满咗！」虽然平日打闹，但这份友谊背后其实藏着洋葱。翠如感性表示，三人是在彼此人生的低谷期聚在一起，互相陪着对方挨过难关：「我哋知道大家无数咁多嘅嘢，我哋呢份友谊好强嘅原因，系我哋互相撑住行过嚟。每逢走埋一齐，我哋都系『关心大家嘅灵魂』。」

Yoyo隔空向城城喊话

节目中的「你问我答」环节，制作组找来林保怡、卫诗雅、洪永城、Shiga老公陈家乐以及翠如老公萧正楠，透过影片向三人发出连环提问！此外，节目组更特意找来Yoyo首部参演剧集《赤沙印记@四叶草.2》的珍贵片段。片中惊现郭富城遇上踩单车的Yoyo，当年Yoyo那句台词：「我唔理啊，你要负责呀！」可爱模样，更成为经典。Yoyo大爆当时本身完全不会踩单车的她，竟然即场「速成」学踩单车。事隔多年，Yoyo更隔空向城城喊话：「我都好想（再合作），𠵱家仲有无机会呀？」、「Aaron你要负责任！」

「宣布婚讯」险过剃头

提到经典场面，当然少不了《万千星辉颁奖典礼2018》中，萧正楠突然宣布与黄翠如婚讯的一幕。翠如在节目中首度揭开背后「惊险」内幕，原来她事前完全不知情，甚至差点就错过了这个历史时刻：「公司叫我返嚟做颁奖嘉宾，其实我本来已经推咗，系last moment先知（要返嚟）。」而节目尾声，三人更会读出写给「十年后的对方」的信，真挚情感绝对令观众动容。