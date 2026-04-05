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杨偲泳晒童年照证「纯天然」 拍《夜王》晒惹火身材人气急升 恋张振朗7年屡传婚讯

影视圈
更新时间：19:30 2026-04-05 HKT
发布时间：19:30 2026-04-05 HKT

32岁的杨偲泳与视帝张振朗拍拖7年，备受关注。近年屡演热爆电影而人气急升，日前她在IG的限时动态中，分享了一张极为珍贵的童年照片，旋即引起网民热烈讨论。相中的她留著一头齐浏海的及肩短发，发型整齐可爱，她拥有一双黑白分明、圆碌碌的大眼睛，配上饱满的脸颊，充满童真。

杨偲泳童年照证由细靓到大

杨偲泳的童年照，身穿当时风靡万千少女的《美少女战士》卡通卫衣，对著镜头俏皮地举起「V」字胜利手势，纯真烂漫的模样瞬间融化了一众网民的心。照片曝光后，网民纷纷将照片与她现在的模样作对比，并惊讶地发现两者几乎没有差别，留言赞叹：「完全系纯天然，同而家个样冇变过！」、「由细就系个美人胚子」、「证明冇后天加工，是真正的自然美女」。对比起现在经常出席各大场合，在红地毡上展现成熟优雅气质的杨偲泳，这张童年照更突显了她的天生丽质。

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杨偲泳于《夜王》性感戏分被删走

杨偲泳的惹火身材一直是网民谈论话题，她在电影《夜王》中，原本有相当吃重的戏分，包括跟何启华的激吻片段，以及身穿低胸性感晚装，被黄子华肉紧地揽实蛇腰的画面，都在正片中消失不见，让不少满心期待的影迷大感愕然和失望。

男友张振朗融入杨偲泳朋友圈

杨偲泳的爱情生活相当美满，跟视帝男友张振朗稳定交往7年，两人感情一直十分甜蜜，近年来越爱越高调，去年底更被网民捕获食饭见家长，早已互相融入家中，至今年初，二人相约朋友到嘉年华会游玩，甜蜜放闪。上月杨偲泳又带男友出席谢安琪的生日聚会，足证张振朗已完全融入女友的社交圈。

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