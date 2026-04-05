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梁家辉与老婆江嘉年恩爱现身 宠妻举动罕曝光 影帝明显消瘦惹担忧

影视圈
更新时间：13:00 2026-04-05 HKT
发布时间：13:00 2026-04-05 HKT

现年68岁的影帝梁家辉，向来以其硬汉及枭雄的银幕形象深入民心，但在现实生活中，他却是一位无可挑剔的「爱妻号」。近日，有上海名店的售货员在社交平台分享，偶遇梁家辉大驾光临。从照片中可见，梁家辉虽然亲切地与售货员合照，笑容满面，但身形却明显比以往消瘦许多，脸上及颈部的皱纹也相当显眼，健康状况引起不少网民的担忧。

梁家辉买名牌袋宠妻

原来，梁家辉当日是陪伴太太江嘉年一同逛街。据悉，当梁家辉见到太太看中一个心仪的手袋时，他毫不犹豫地拿出信用卡买下，以实力宠妻。其后有网民拍到他们夫妻二人离开名店的背影，只见两人全程手牵手，紧紧相依，在商场内继续甜蜜拍拖，结婚近40年依然恩爱如昔，羡煞旁人。

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 梁家辉江嘉年患难见真情

梁家辉与太太江嘉年的爱情故事，一直是圈中佳话。入行超过40年的梁家辉，是绯闻绝缘体，心中只有太太一人。两人相识于微时，1983年，年仅25岁的梁家辉凭《垂帘听政》成为史上最年轻的金像奖影帝，却因合约问题惨遭封杀，一度沦落到在夜市摆地摊卖手镯维生。

梁家辉赞江嘉年善解人意

就在他人生的最低谷，当时担任电台制作人的江嘉年，主动邀请他录制广播剧，为他带来了事业的曙光。梁家辉曾说：「她的善解人意，让我在最灰暗的时光里，看见了光。」两人交往半年便认定对方，当时梁家辉全副身家只有8,000港元，但江嘉年依然义无反顾地嫁给他。对此，梁家辉曾深情表示：「她嫁给我的时候，我还很穷，能把一生交给没有前景的男人，是非常勇敢的行为。」

江嘉年外表曾被批评

婚后，随著梁家辉事业再度起飞，太太江嘉年的外型却屡屡成为外界攻击的对象，但梁家辉始终将太太捧在手心，多次公开表示太太是他心中最美的女人，是他家的钻石。从当年共度患难，到如今的甜蜜相守，梁家辉用行动证明了，他们之间坚不可摧的爱情，早已超越了外表与物质。

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