谢霆锋开Talk戴「王菲26年前定情物」 卡地亚玫瑰金手镯证痴心情长剑

现年46岁的谢霆锋，事业得意，近年更创办自家品牌，形象从昔日的反叛偶像蜕变为成熟企业家。他昨日受香港大学未来媒体学院的邀请，以「创意．娱乐．创业：锋味创新融汇」为题举行讲座，与莘莘学子分享心得。讲座上的他，一身深啡色Polo衫配搭斯文方框眼镜，尽显知性魅力。然而，全场焦点却意外地落在他左腕上的一只玫瑰金手镯，有眼尖的网民认出，这正是他与乐坛天后王菲纠缠26年的「定情信物」，旧物重现，再次引爆网络热话。

谢霆锋戴上王菲订情信物

谢霆锋与王菲这段相差11岁的「姊弟恋」，始于2000年，当时二人爱得高调，而这只被推测为卡地亚（Cartier）品牌的金手镯，便是他们热恋时的情侣款信物，王菲亦曾多次在公开场合佩戴。可惜，这段轰动一时的恋情未能开花结果，其后二人各自经历婚姻，谢霆锋与张栢芝结婚并育有两子，王菲则嫁给李亚鹏诞下一女，最终两段婚姻均以离婚告终。

相关阅读：王菲传牵手谢霆锋现身眼科医院 北京罕现身气质超凡 做一事因为挂住香港？

谢霆锋14年跟王菲「世纪复合」

峰回路转，谢霆锋与王菲在2014年上演「世纪复合」，轰动整个华人娱乐圈。据悉，在二人分开的十多年间，谢霆锋一直将这只充满回忆的手镯锁在保险柜中。复合后，他第一时间便将手镯重新戴上，自此之后，这只手镯便极少离开他的手腕。尽管二人复合后极为低调，从不公开合照或放闪，但这只手镯犹如无声的宣言，见证著他对这段失而复得的感情的珍视，绝对是「痴心情长剑」的现代演绎。

网民替张栢芝感不值？

这只「世纪手镯」的重现，瞬间在网上引发热烈讨论。不少网民被谢霆锋的长情所感动，认为这是不言而喻的深爱。但亦有网民替他的前妻张栢芝感到不值，纷纷留言表示：「我替张栢芝感到不值」、「那张栢芝是怎么回事」。不过，也有理性网民认为大家毋须过分解读，指出：「谢霆锋十几年前的衣服都在穿呢，何况饰品」、「手环和王菲没关系」。

相关阅读：谢霆锋港大开Talk 吸引千人大排长龙 10年前已睇通AI世代：当年个个笑我黐线