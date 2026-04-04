周星驰落夜总会遭黑社会围堵极惊险  王晶大爆星爷得罪势力人士：因为佢唔理人

现年70岁、著名导演王晶近年活跃于社交媒体，其YouTube频道《王晶笑看江湖》更成为他分享娱乐圈秘闻的平台。近日，因应2026年香港贺岁喜剧《夜王》在本地及内地票房均创下佳绩，王晶特意大谈香港夜总会的兴衰史，期间更惊爆一则关于周星驰初出道时的惊险往事。

周星驰被黑社会围堵辱骂

王晶在片中忆述，当年香港夜总会盛行，周边地区的治安也相对复杂，黑社会势力庞大。他透露了一件鲜为人知的秘闻：「我知道，啱啱周星驰啱啱红𠮶时，有一次同XX去（夜总会）。」

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黑社会夜总会门外认得周星驰

王晶详细描述当时的情况，指周星驰与一位朋友（影片中以「XX」消音处理）在夜总会门外等候泊车服务员取车。由于泊车员动作缓慢，两人在门外等候了一段时间。此时，一群黑社会背景的人士经过，并大声呼喊「周星驰！」。

周星驰激嬲黑社会遭辱骂

据王晶所说，周星驰当时没有理会对方，此举随即惹怒了该群人士。王晶说：「结果𠮶班人就围住佢，用粗口闹咗差唔多15分钟。」他强调事件的真实性，表示「系真事嚟嘅，因为XX可以证明」。直到座驾到达后，周星驰才得以脱身离开。王晶总结道：「咁当然冇更大冲突，相信佢以后都唔会去（夜总会）」。

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王晶评《夜王》 ：虚得几紧要

除了分享旧闻，王晶也对大热电影《夜王》提出了自己的看法。该片以2012年尖东夜总会为背景，但王晶凭借自己对那个时代的深入了解，直言电影的剧情「虚（构）得几紧要」。他解释，《夜王》所描写的「拥有权嘅争夺战」，以及欺骗有钱公子的情节，「以我睇就冇可能发生嘅，不过戏剧就冇所谓啦。」]

王晶：黄子华郑秀文太好人

对于黄子华和郑秀文饰演的男女主角，王晶认为角色过于理想化。「如果喺𠮶个年代，边有咁好人？佢哋两个绝对系好人到离晒谱。」他指出，真实的夜总会生态是「一层剥削一层」，从业者需透过剥削小姐、妈咪，甚至「揾啲客做老衬先揾到钱」，与电影中角色的善良形象大相迳庭。王晶亦提到，自己20岁时由导演张同祖和武术指导董玮带领，第一次踏足夜总会，并澄清当时许多电影人流连欢场，目的不尽是为了女色，更多是当时的一种社交文化。