毛晓彤惟愿与张曼玉结戏缘 摆脱年龄焦虑 从容做自己｜名人杂志

毛晓彤日前来港出席活动宣传新剧《问心2》，对于事隔3年再次饰演「方筱然」一角，与赵又廷以及金世佳组成「铁三角」，她直言三人的默契依然在线。毛晓彤更自认是张曼玉的迷妹，期望有朝一日和对方合作，并放话「只要是她，甚么（角色）我都愿意！」毛晓彤坦言成长之路并不平坦，曾面对标签束缚，以及年龄焦虑等烦恼，但现在的她则学会更从容面对一切。 撰文∣多莉

毛晓彤透露在《问心2》中，她升呢成为一位在重症加护病房独当一面兼带徒的医生，与赵又廷及金世佳所组成的「铁三角」齐面对职场课题挑战，以及情感关系的转变。虽事隔3年再合作，但三人在拍摄时仍然默契十足，不需要重新磨合。

笑言为剧集「节省经费」

毛晓彤又分享道剧中有大量的医疗实操镜头，她指在拍摄一镜到底，以及手部操作特写的镜头时十分紧张，更笑言担心NG会浪费经费，「我们用真的医疗机械拍摄，道具都是消耗品而且挺贵的，如果没操作好就会浪费掉，所以拍摄时内心很紧张，但是表情要专业、手要稳。」问到有否为剧组「增加」成本？毛晓彤即指拍摄相关镜头时并无NG，因在拍摄前已经练习多次，成果更获得导演和医疗顾问的肯定。

「暴打」拍档考功夫

紧张归紧张，片场亦不乏欢乐时光，谈到令她最印象深刻的拍摄场口，毛晓彤笑指绝对是「暴打」金世佳的一幕，她解释道虽然动作上是锤打对方，不过却是关心则乱所致的行为，当中有很多情绪交织，劲考功夫。

其实二人私下亦老友鬼鬼，金世佳透露自己在拍摄期间买了个无法使用的暖水袋，毛晓彤二话不说送来一个天价「替代品」，他珍藏至今舍不得开封，令她哭笑不得。

曾介意被标签

除了《问心》之外，毛晓彤在《三十而已》、《乔家的儿女》等剧集的表现亦频频出圈，被网民盛赞是「剧抛脸」，每个角色都演得入型入格。她指每次拿到剧本都会全身心投入当中，去共情和理解角色的人物特征和处境，尽力做到最好。

毛晓彤因外表甜美及其处事态度，被不少网民标签为「甜妹」，以及「人间清醒大女主」，她坦言曾介怀过这些标签，「年纪轻点的时候会，但现在已经可以从容面对，因为观众能看到角色中不同的立体面，当然也希望将来展现出不同的层次和形象。」

2大职业梦想

戏里诠释百态人生，戏外毛晓彤其实有另一个藏了多年的职业梦想，她许愿日后想一尝律师角色「圆梦」。毛晓彤笑言若当初没有成为演员，现在或已站在法庭上，「我考中戏的时候没有十足的把握能考上，当时就想如果不能完成我的第一理想，那么就去读法律，因为我也很感兴趣，而且我的逻辑思维与表达能力还不错，也挺符合这个职业需求。」

毛晓彤还有另一项职业梦想，受访时被问到最想合作哪位香港明星，她毫不犹豫就点名女神张曼玉（Maggie），除了多次向对方示爱外，其IG更是只关注张曼玉一人！毛晓彤更扬言对任何的题材和角色都无条件接受，「只要是她，甚么我都愿意！」

留长发换新形象

日前，毛晓彤前往北极和坦桑尼亚旅游庆生，她指这个假期得来不易，「去年一整年都在拍戏，正好年前《问心2》杀青，赶上我的生日，就放了3周长假。」她更笑言把握机会染了十多年心心念念的粉发，因演员的发色以及指甲都是属于角色，不能随意变动。提到过往的短发造型深入人心，最近她留起长发，笑指是两种不同的风格，现在较喜欢长发look。而是次来香港出席活动，毛晓彤亦忙里偷闲，除了去迪士尼看城堡和烟火外，更大赞香港的美食多不胜数，当中清汤腩更是令她赞不绝口。

摆脱年龄焦虑

毛晓彤剧透有份主演的武侠剧《云襄传之将进酒》今年会与观众见面，面对着大量的武打场口，她直言无难度，因以前学舞蹈出身，所以在学习动作及协调性方面没有太大困难。现时手握多套代表作的毛晓彤坦言曾有年龄焦虑，但现在则认为过好每一日更重要，「马上30岁的时候确实焦虑过，觉得30岁是否一定要取得一定意义上的成功，后来真到了30岁那天发现就只是平凡的一天。现在的我已经不再为年龄焦虑，因为人生每个阶段都有存在的意义，会带来不同的感悟。」