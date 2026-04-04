张栢芝首爆跟二子Quintus相处细节  谢振南极乖巧疑街头孭病母  星妈为子自豪感触落泪

现年45岁的「廿四孝妈妈」张栢芝，人生重心除了工作，便是全心照顾三位宝贝儿子。继早前亲自带大仔Lucas到澳洲悉尼安顿入学后，近日她又马不停蹄，独自飞往西班牙马德里，直击二仔谢振南（Quintus）出战排球比赛，化身「最强应援团」，更在影片中首度详述母子间的真实相处点滴，场面温馨感人。

张栢芝西班牙冻到病

张栢芝在社交平台分享的影片中，透露西班牙天气寒冷，刚抵达便急需到Outlet购买羽绒外套保暖。她在镜头前略显疲态，坦言：「好冷啊我昨天回来，8点就睡睡到现在。」或许是舟车劳顿加上天气寒冷，张栢芝看似抱恙，脸上流露病容。

相关阅读：张栢芝曝光二仔Quintus最新高大靓仔样 面上两部位倒模妈妈 近照充满阳光型格气色

Quintus孭起病母张栢芝？

尽管身体不适，张栢芝依然全程为儿子打气。而在其中一幕最令人动容的画面中，Quintus在西班牙街头毫不犹豫地将妈妈孭在宽厚的背上奔跑嬉笑，张栢芝则像少女般伏在儿子背上，母子互动犹如朋友，画面极为温馨。这暖心一幕，或许正是孝顺的Quintus不忍见妈妈辛苦，主动要背起她前行。

张栢芝首爆母子相处细节

张栢芝更于片中首次大爆与二仔的真实相处细节。她感性地表示，此行让她非常开心和感恩。从她的口中透露，Quintus虽然已是高大帅气的排球队队长，但在妈妈面前依然是个乖巧的男孩。母子俩在西班牙逛街时，Quintus会不停问：「Mummy, can I eat this?」（妈妈，我能吃这个吗？）、「Mummy, can I buy this?」（妈妈，我能买这个吗？），事事都先征求妈妈同意。

张栢芝为儿子自豪感恩落泪

谈及儿子的比赛，张栢芝更是满脸自豪，她感恩能亲眼见证Quintus和队友们为同一个目标努力迈进的时刻，期间更一度眼泛泪光，令人动容。她表示，看到孩子们的童年，就好像看到自己的过去，能参与其中，让她觉得一切辛苦都非常值得。

相关阅读：张栢芝陪大仔Lucas赴澳洲开学 不忘抽身陪7岁细仔Marcus 温馨互动被网民直击