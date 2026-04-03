Jennie@BLACKPINK真空透视疑露点逐格睇  早前黑面冷待香港地勤  今甜笑翘实外国人遭炮轰

韩国女子天团BLACKPINK成员Jennie向来是时尚界的指标，但近日她的一举一动却将自己推上了舆论的风口浪尖。她在韩国出席一场时尚活动时，身穿一袭极度性感的黑色透视装，大方展现「南半球」，更似有露点之嫌。然而，比性感穿搭更引人注目的是，她对待外籍设计师的热情甜笑，与早前在香港机场对待工作人员的冷漠态度形成强烈对比，引发大量网民不满，直斥其「双面人」及「崇洋」。

Jennie穿透视装疑似露点？

近日，Jennie于韩国江原道出席一场香槟品牌与时尚品牌的联乘活动。活动上，她以一件突破性感尺度的黑色透视恤衫裙亮相，半透明的材质让她的「南半球」和内衣若隐若现，极具性感魅力，更有网民剪辑片段指其疑似露点。

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Jennie挠实外籍总监全程甜笑

活动期间，Jennie由品牌创意总监Simon Porte Jacquemus亲自护送，两人互动极为亲密。从现场照片可见，Jennie全程笑容满面，不仅翘著设计师的手臂，更不时展现甜笑，眼神流露出欣赏之情，与现场外籍嘉宾打成一片，散发著巨星的亲和力。

Jennie香港机场冷若冰霜

然而，Jennie这份热情洋溢的态度，却让不少网民回想起她不久前在香港机场的「公关灾难」。当时，Jennie结束ComplexCon演出后准备离港，在机场「包到冚」，头戴卫衣帽、墨镜及口罩。当地勤人员要求她脱下口罩核对身分时，她面露不悦，更被拍到全程低头挠手，摆出「死鱼眼」。完成手续后，她随即抢过护照，对身旁的粉丝和媒体视若无睹，转身就走。

Jennie态度反差激嬲粉丝

这种「对外国人热情，对亚洲人冷淡」的极大反差，瞬间点燃了网民的怒火。大量网民涌入Jennie的社交平台留言炮轰，嘲讽她患上「亚洲过敏症」，质疑她的亲民笑容有「地域限定」。不少留言直指她「大细超」和崇洋：「看到洋人就开心且放开起来，在东方就什么都遮起来」、「有给钱就可以笑了」、「双面人，台湾（亚洲）真的让她嫌弃」。

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