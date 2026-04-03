Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赌王「千亿千金」何超欣坦言期待恋爱 直认「颜控」公开择偶条件 网民：真系难过登天

影视圈
更新时间：23:00 2026-04-03 HKT
发布时间：23:00 2026-04-03 HKT

已故赌王何鸿燊与四太梁安琪的𡥧女何超欣，自小便因其出众的样貌和学霸身分，而备受瞩目，作为美国麻省理工和清华大学的高材生，她不仅是学术界的翘楚，更是时尚界的宠儿。然而，这位被誉为「赌王最美千金」的超级名媛，感情生活却异常低调，出道以来始终维持「零绯闻」的完美记录，近日她分享自己对于爱情的看法和择偶标准，坦率的回答自己是个「颜控」。

童年何超欣长期被追访有阴影

何超欣在大众眼中是个「零绯闻」的人，对此她解释不喜欢将私生活公之于众，她坦言：「我小时候被跟得太凶了」，那种时刻暴露在镁光灯下的生活让她不堪其扰，因此长大后「不是很希望继续这样的生活」，她渴望在公众身分与个人生活之间找到一个平衡点，保留属于自己的私密空间。

相关阅读：何鸿燊千金何超欣露趾竟惹热议？与四太梁安琪齐现身Art Basel 母女美貌气质被赞出众

何超欣列出三大择偶条件

何超欣直言期待恋爱，并表示身为双子座的她，找对象很「看感觉」，她坦承自己是个不折不扣的「颜控」，毫不讳言地列出自己的偏好：「我喜欢皮肤白的」，接著更语出惊人地表示：「我希望我找的对象，比我长得漂亮！」，不少网民都指何超欣颜值惊人，要达到这个要求似乎是难过登天。除了对颜值的要求，何超欣也补充了务实的一面，表示希望对方「能够理解她的生活，理解她的行程」。

何超欣跟普通人一样爱煲剧

何超欣说得一口流利普通话，她表示自己是靠「煲剧」学来的，由《还珠格格》、《步步惊心》、《甄嬛传》等，她更透露私下也和时下许多年轻人一样，喜欢看节奏明快的「短剧」，因为她喜爱看小说，而这些短剧IP就是来自小说，何超欣的嗜好跟普通人一样，网民大赞她虽然是超级富二代，却非常接地气，亲民友善。

相关阅读：何鸿燊𡥧女「隐藏身份」曝光！何超欣荣升山东政协 「山东人脉」大揭秘

赌王四房媳妇奚梦瑶 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
15小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
19小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT