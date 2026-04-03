赌王「千亿千金」何超欣坦言期待恋爱 直认「颜控」公开择偶条件 网民：真系难过登天

已故赌王何鸿燊与四太梁安琪的𡥧女何超欣，自小便因其出众的样貌和学霸身分，而备受瞩目，作为美国麻省理工和清华大学的高材生，她不仅是学术界的翘楚，更是时尚界的宠儿。然而，这位被誉为「赌王最美千金」的超级名媛，感情生活却异常低调，出道以来始终维持「零绯闻」的完美记录，近日她分享自己对于爱情的看法和择偶标准，坦率的回答自己是个「颜控」。

童年何超欣长期被追访有阴影

何超欣在大众眼中是个「零绯闻」的人，对此她解释不喜欢将私生活公之于众，她坦言：「我小时候被跟得太凶了」，那种时刻暴露在镁光灯下的生活让她不堪其扰，因此长大后「不是很希望继续这样的生活」，她渴望在公众身分与个人生活之间找到一个平衡点，保留属于自己的私密空间。

相关阅读：何鸿燊千金何超欣露趾竟惹热议？与四太梁安琪齐现身Art Basel 母女美貌气质被赞出众

何超欣列出三大择偶条件

何超欣直言期待恋爱，并表示身为双子座的她，找对象很「看感觉」，她坦承自己是个不折不扣的「颜控」，毫不讳言地列出自己的偏好：「我喜欢皮肤白的」，接著更语出惊人地表示：「我希望我找的对象，比我长得漂亮！」，不少网民都指何超欣颜值惊人，要达到这个要求似乎是难过登天。除了对颜值的要求，何超欣也补充了务实的一面，表示希望对方「能够理解她的生活，理解她的行程」。

何超欣跟普通人一样爱煲剧

何超欣说得一口流利普通话，她表示自己是靠「煲剧」学来的，由《还珠格格》、《步步惊心》、《甄嬛传》等，她更透露私下也和时下许多年轻人一样，喜欢看节奏明快的「短剧」，因为她喜爱看小说，而这些短剧IP就是来自小说，何超欣的嗜好跟普通人一样，网民大赞她虽然是超级富二代，却非常接地气，亲民友善。

相关阅读：何鸿燊𡥧女「隐藏身份」曝光！何超欣荣升山东政协 「山东人脉」大揭秘

赌王四房媳妇奚梦瑶