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胡枫同罗兰半岛饮茶开心相聚 龙婆一句「想见」影帝即搞饭局 契仔同胡枫争论极搞笑

影视圈
更新时间：15:04 2026-04-03 HKT
发布时间：15:04 2026-04-03 HKT

94岁的胡枫，于愚人节在他的《修哥万花筒》频道，分享了在半岛酒店饮茶的温馨时光，席间有契仔张家辉和老拍档罗兰，同场还有张继聪，片中张家辉透露即将返内地拍戏，所以趁空档跟契爷胡枫饮茶，陪伴老前辈聊天敍旧，又表示6月胡枫开演唱会时，他约定张继聪一起上台唱歌支持，被网民赞他孝顺仔。

胡枫在愚人节称最爱整蛊人

影片一开始，胡枫对著镜头风趣地说：「今日是4月1号愚人节，我约了几个『愚人』过来！」随即逐一介绍在场好友。他首先介绍了张继聪，并恭贺他即将在麦花臣场馆举行演唱会。张继聪谦虚地表示，因为知道胡枫会亲临观赏，所以压力甚大，要努力练习，务求让胡枫看得开心，可见二人感情深厚。

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张家辉北上拍戏前先陪前辈饮茶

镜头转向了被胡枫称为「最顽皮」的重量级人物，影帝张家辉。原来，这次茶叙的由来，是因为家辉即将要到大陆长时间拍戏，特意在临行前相约契爷胡枫和罗兰见面，实在非常有孝心。席间，罗兰透露，其实自己只是向胡枫表达很想见张家辉，没想到张家辉便迅速安排了这次聚会。

罗兰大赞张家辉乖仔

对于谁是真正的主人家，修哥和家辉还开玩笑地「争论」起来，胡枫笑言是自己约的，张家辉则搭著罗兰姐的膊头，笑称自己才是发起人，让罗兰笑道：「你们两个先争完！」最后，张家辉解释因为要离开一段时间，所以才约大家饮茶，罗兰听后即温柔地搭著家辉的手，大赞他：「真是乖乖仔！」画面充满治愈感，网民纷纷大赞张家辉是圈中有情有义的巨星。

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