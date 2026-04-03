雷颂德铺路回流重返乐坛？曾决意49岁退休移英生活 偕妻访小红书总部惹北上发展揣测

56岁知名音乐人雷颂德（Mark Lui）自2018年举家移居英国后，自疫情完结，回港次数亦增加。近日他再度返港探望亲友，并在社交平台分享与好友古巨基、方力申等人的聚会照片。而他最新的动向，则是北上与太太梁家玉（Jade）一同参观内地社交平台小红书的办公室，此举引发外界关注，不少网民揣测他是否计划回归乐坛，并将事业重心转移至内地市场。

雷颂德夫妇参观小红书总部

据雷颂德在小红书发布的内容，他以「小红书探访做半天小红书员工！」为题，分享了在小红书总部外拍摄的照片。从照片中可见，雷颂德夫妇受到热情款待都表现开心，现场的电子萤幕上显示著「欢迎雷颂德&梁家玉莅临小红书！」的字句。这次高调的参观，让许多粉丝和网民纷纷留言，表示期待他能北上发展，在内地带来更多音乐作品。

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雷颂德去年开小红书频繁更新

雷颂德虽在2018年表示，一直希望50岁前可以决心退休并享受个人空间，于是停下音乐工作，移居英国生活，更在当地亲自设计大屋定居。但近年可见，他对音乐的热情似乎并未减退。去年，他便曾为天后陈慧琳的演唱会短暂回归香港乐坛，2025年8月更开设了小红书帐号。近期他更频繁更新，与粉丝分享昔日创作的点滴。

这次的上海之行，加上近期在小红书上的活跃表现，让外界好奇这位金牌监制是否已改变主意，准备结束在英国的悠闲生活，重返「职场」并开拓内地事业版图。

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