郭政鸿首谈缺席电影《寻秦记》原因 以6字形容与旧爱滕丽名关系 转做直播带货赚7位数

61岁的郭政鸿，早前因缺席演出电影版《寻秦记》，再次被提及跟滕丽名昔日恋情。当年二人因合拍《野蛮奶奶大战戈师奶》挞着，更被拍到在车厢拥吻，惟恋情两年后告终，郭政鸿被踢爆早已与内地圈外女友结婚并育有一女，令滕丽名在不知情下惨成「第三者」，而郭政鸿自此被贴上「渣男」标签。至于他未能参演电影版《寻秦记》中「王翦」一角，郭政鸿解释一部电影仅有一至两小时，难以容纳所有原剧的故事线，他更断然否认是为了避开饰演「善柔」的滕丽名，强调纯粹是剧情考量，并称昔日跟滕丽名的恋情是「侏罗纪前的事」，不应再提以免影响双方家庭。

郭政鸿获周海媚鼓励报读艺训班

回顾郭政鸿入行经过，他曾参加《第四届新秀歌唱大赛》，凭借一曲《夏日寒风》及一个俐落的后空翻晋身三十强。虽未获名次，却因其独特的舞台效果获导演赏识，参演了电影《猪仔出更》。拍毕后，女主角周海媚鼓励他报考艺员训练班，更在他学历未达标的情况下代为递交表格，助他成功获得面试机会，最终于1986年入行，并有幸获梁朝伟亲授演戏技巧，其后更一起拍摄剧集《大运河》。

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郭政鸿凭「通臂猿猴」成内地代表作

在TVB期间，郭政鸿因形象多变而一度成为「动作反派专业户」，常与元彪、赵文卓等外援巨星对打。为求转型，他凭借《野蛮奶奶大战戈师奶》中的喜剧角色成功突破，而《西游记（贰）》的「通臂猿猴」更意外成为他在内地的代表作，为他日后发展奠定基础。他体会到，演员遇到好角色至关重要，即使戏份不多，也能让观众留下深刻印象。

郭政鸿转型当直播带货

郭政鸿面对近年「影视业冰河时期」，他对上一部作品，已是2023年的《叠影狙击》，幸好他早已将重心转往内地直播带货，并取得7位数字的可观收入。他表示王祖蓝是第一批带货，成绩最佳，其他像林韦辰、细细粒也做得不错，他有时也会跟马德钟、吴启华一起拍片，利用自己的知名度去扩展，转化成更多机会。

郭政鸿摇身一变成好爸爸

郭政鸿曾经历过两段婚姻，与现任妻子结婚后，育有17岁的倩欣（Haley）及15岁的咏之（Ashley）两名女儿。他透露太太为人低调，不喜曝光，故甚少公开露面。谈及女儿他一脸欣慰，庆幸她们学业自律，大女儿明年将应考DSE，成绩优异，并打算留港升读大学，让他甚感安慰，郭政鸿甩掉昔日「渣男标榜」，摇身一变成为好丈夫、好爸爸。

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郭政鸿旧爱滕丽名幸福人生