金像奖2026丨惠英红凭《水饺皇后》提名最佳女配角 自揭「乞食」童年、曾被黄子扬「劫财劫色」

金像奖2026／最佳女配角／惠英红／水饺皇后／最佳女配角丨第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，ViuTV 99台届时将会全程直播这场年度电影界盛事。今届「最佳女配角」的竞争相当激烈，提名名单包括凭《水饺皇后》再度获提名的惠英红、《风林火山》的鲍起静、《再见UFO》的卫诗雅、《女孩不平凡》的邓涛，以及《寻秦记》的滕丽名。其中，惠英红、鲍起静和卫诗雅均曾荣获金像奖「最佳女主角」，影后级对决势必成为全晚焦点。

金像奖2026丨惠英红凭《水饺皇后》提名最佳女配角

惠英红在电影《水饺皇后》中饰演的包租婆「红姐」，灵感来自香港水饺品牌「湾仔码头」创办人臧健和的传奇故事。惠英红受访时曾直言，这个角色与她的成长回忆有著惊人的相似之处。为了深刻诠释角色，她将自己童年时期在湾仔卖香口胶、出身贫困的真实经历融入表演中，使演出更具层次与说服力。媒体与影评人形容她的演出「俐落而深情」，细腻地展现了角色在逆境中对家庭的守护与对尊严的坚持。

相关阅读：金像奖2026｜第44届香港电影金像奖4月19日举行 一文睇清直播详情、18个奖项完整提名名单

金像奖2026丨惠英红忆述童年辛酸史

对于今次凭《水饺皇后》再度入围「最佳女配角」，惠英红表示既开心又激动：「能够再次获得金像奖提名，是作为演员的最大荣幸。我会尽力而为，但我觉得入围本身已经是一个荣耀！」谈及戏中「红姐」的角色，她回忆道：「我曾在铜锣湾的板间房住过，我们的包租婆也是一位湾仔的风尘女子。她当年也是靠自己储钱买楼，很多租客都非常穷困，我妈妈也试过欠租。」她将儿时在湾仔街头的所见所闻，那些关于生离死别、人情冷暖的故事，都转化为表演的养分，这也解释了为何她的演绎总能触动人心。

相关阅读：金像奖2026丨《寻秦记》滕丽名首提名最佳女配角 揭秘任职999接线生、新秀岁月与坎坷情史

金像奖2026丨惠英红是金像奖传奇影后

作为著名武打演员惠天赐的妹妹，惠英红14岁便获大导演张彻赏识加入邵氏。1982年，她凭电影《长辈》勇夺首届香港电影金像奖「最佳女主角」，成为香港电影金像奖史上首位影后。其后，她分别于2010年（《心魔》）及2017年（《幸运是我》）再度封后。此外，她亦凭《僵尸》（2014）和《翠丝》（2019）两度夺得「最佳女配角」，成绩斐然。惠英红视演戏为生命，即使因拍摄武打场面导致伤患累累，她依然坚持不懈，更曾表示：「如果我不能参与电影，我不知道要做甚么。我会一直演下去，直到你们不要我为止。」不过，她也明确表示未来将不再接拍打戏，希望能保护自己建立的声誉。

相关阅读：金像奖2026丨马丽《水饺皇后》争影后 喜剧女王转型 曾患抑郁症、姊弟恋情史揭秘

金像奖2026丨惠英红曾为情所伤选择事业

虽然事业成就辉煌，但惠英红的感情路却历经波折。年轻时，她曾因自资拍摄全裸写真集，而与圈外男友分手，深受打击。最为人熟知的，是1989年她与细7年的男星黄子扬的一段情。然而，这段关系拍拖3年后，最终因男方的一脚踏四船而告终，其中一位女友就是林俊贤的第二任太太Winnie，惠英红更以「劫财劫色」来形容对方，并视之为人生污点。经历了「恨嫁」的阶段后，惠英红最终选择将重心放在事业上，维持单身多年。她认为，专注发展事业不仅是破解年龄焦虑的方式，更是实现自我价值的最佳途径。

相关阅读：金像奖2026｜杜德伟凭《风林火山》首提名最佳男配角 星二代曾恋吴君如周汶锜 婚后浪子回头