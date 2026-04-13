金像奖2026｜周衹月凭《逆转上半场》提名最佳新演员 14岁足球港将首度拍戏演技大爆发

金像奖2026／最佳新演员／周衹月／逆转上半场丨第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日在香港文化中心大剧院隆重举行，届时ViuTV 99台将全程现场直播。年仅14岁的香港女足代表队成员周衹月，凭其首部电影《逆转上半场》获得「最佳新演员」提名。周衹月将与《金童》的李佳芯、《女孩不平凡》的邓涛、《捕风追影》的李哲坤及《给爱丽丝》的苏子茵，共同竞逐此生仅有一次的演员新人奖项。《星岛头条》将为读者深入介绍这位从绿茵球场跃上大银幕的新星，分享她从运动员到演员的心路历程、戒除旧习的成长，以及对未来的无限展望。

金像奖2026丨《逆转上半场》周衹月提名最佳新演员

在励志电影《逆转上半场》中，周衹月饰演主角「曾芷莹」。角色自5岁起便对足球抱持满腔热情，梦想有朝一日能代表香港出战国际，成为职业足球员。尽管「曾芷莹」出身于基层家庭，并且是社区中唯一热衷于这项男性主导运动的女孩，但她从未退缩，反而凭借一股不服输的斗志，在逆境中越挫越勇。

金像奖2026丨周衹月足球生涯背景

现实中的周衹月同样是一位出色的足球运动员，年仅14岁已是香港足球代表队U16成员。她在球场上司职「进攻中场」，以精湛球技崭露头角。今次她首度跨界挑战大银幕，于暑假期间花了两个月时间拍摄励志电影《逆转上半场》，与梁咏琪、陈湛文等资深演员同场飙戏，展现出超越年龄的专业与潜力。

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金像奖2026丨周衹月误打误撞踏上演艺之路

周衹月自幼受父亲薰陶，在幼稚园时期便与足球结下不解之缘。母亲原以为足球仅是女儿的众多兴趣之一，没想到她对此异常专注，更一路奋斗踢进香港代表队。一次偶然的试镜机会，让周衹月误打误撞地加入了《逆转上半场》剧组，她笑言：「起初还以为只是去踢球，完全没想到需要演戏。」面对导演要求的情绪爆发戏份和大量台词，加上比平时练球更早的起床时间，让她初次深刻体会到当演员的挑战。

金像奖2026丨梁咏琪、陈湛文指导周衹月「夸张地演」

对于演戏，周衹月认为最困难的部分是情绪表达。一场「假装疼痛」的受伤戏份让她感到相当吃力。幸运的是，同剧前辈梁咏琪和陈湛文给予了她宝贵的鼓励与指导，教她要「夸张地去演」。在导演的循循善诱下，周衹月逐渐掌握了表演节奏，并总结出心得：「NG多几次就自然会好了！」

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金像奖2026丨周衹月拍戏后学会控制脾气与感恩

在电影拍摄期间，周衹月的母亲全程陪伴，亲眼见证了女儿令人惊讶的转变。平时表情不多的她，在镜头前竟能展现丰富的情感层次，每拍完一场戏，还会像专业演员般跑到萤幕前回看自己的表现。剧组人员的鼓励，如「今天演得很好」，极大地建立了她的自信。这次经历也让周衹月初次体会到「原来赚钱这么辛苦」。她将拍戏时「NG多次也没人发脾气」的体会应用到球场上，学会易地而处，改掉以往对队友失误语气不佳的习惯，并主动向照顾自己的妈妈说「谢谢」，待人接物方面变得更加成熟。

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金像奖2026丨周衹月名字由来

周衹月这个充满诗意的名字，源于妈妈某次路过湾仔一座旧建筑时，抬头看见牌匾上的「衹月」二字，因其优雅而为女儿取名。作为香港足球代表队U16球员，她同时效力于连城公民的U15及U18队伍，并在过往的联赛中多次随队夺得冠军。加入女子足球队的过程中，她坦承曾因身形瘦削、肤色黝黑而遭受闲言闲语，也曾陷入运动员的低潮期。幸好有爸爸的开解与引导，提醒她愈是心急，表现愈差，应先冷静专注，才能慢慢找回信心。

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金像奖2026丨周衹月视美斯为榜样坚持足球梦想

周衹月视足球巨星美斯（Lionel Messi）为榜样，不断精进球技，希望能克服自己「害怕头锤」的弱点。虽然演艺事业有了一个极佳的开端，但她心中最坚定的梦想依然是成为一名职业足球员。对于女儿的未来，周衹月的父母抱持开放态度，只要求她「至少完成大学课程」，为将来的人生道路留下一份保障。