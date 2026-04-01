前TVB绿叶王邓汝超罕现身 与梁朝伟、周星驰系同学 转行做音响生意 街头卖唱邂逅真爱

前TVB资深艺人邓汝超曾经在80年代演出不少经典剧集，与梁朝伟、周星驰、吴镇宇等巨星同为第11期艺员训练班的同学。虽然星途未及同窗璀璨，但他参演过百部剧集，其敬业乐业的精神却深入民心。近日，邓汝超接受香港演艺人协会YouTube频道专访，罕有地分享了他由电视台工程部技术人员，到成为「爆骚王」的曲折入行经历，以及离开无线后的生活。

邓汝超考艺训班屡败屡战

邓汝超在访问中笑言自己的入行经历「好得意」。他透露，自己曾先后投考丽的电视及无线电视艺训班，均因过于紧张而失败告终。他后来看到报纸招聘，转而成功考入无线的工程部，担任摄影机控制员（CCU），在幕后工作了两、三年。

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邓汝超向刘德华索取艺训班报名表

在控制室工作的日子，邓汝超每天看著厂内的演员演戏，让他重燃了心中的戏剧梦。他忆述：「我发觉我当初唔得，主要系因为我紧张。」当机会再次来临，正值第10期艺训班毕业的刘德华为第11期招募学员时，邓汝超便鼓起勇气，穿著工程部制服上前向对方索取报名表。

最终在面试时，时任校长刘芳刚老师曾因其技术背景，建议他转读制作训练班，但邓汝超凭著一股热情，坚定地向校长表示：「我想做明星！」这份决心最终打动了校方，让他成功入行，与日后的多位巨星成为同学。

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邓汝超曾是「爆骚王」

尽管演艺生涯中多演配角或反派，邓汝超却从不介意。他透露，自己经常接演其他演员因怕影响形象而推却的角色，凭著这份敬业精神，他工作不断，一度成为TVB的「爆骚冠军」，试过一日走五个厂景，一年演出达三百多个骚，奠定了「绿叶王」的地位。

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邓汝超离开TVB转职音响工程师

邓汝超于2005年离开效力多年的无线，并转行投资录音室生意，后来更在卡拉OK连锁店担任音响工程师。热爱唱歌的他，除了以艺名「宇昭」四出登台，更曾在旺角街头作街头表演（Busking），并因此邂逅了现时的女朋友。也正是在女友的鼓励下，他才决定重返幕前，近年陆续参演了ViuTV剧集及电影。

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