港姐冠军翁嘉穗组女团闯乐坛？另一身家雄厚成员背景猛料 最富贵女子组合将登台

港姐冠军翁嘉穗，近日在IG分享一段充满K-pop风格的预告片，引起网上热议，片中两位女主角分别是翁嘉穗及仁济医院候任主席罗颖怡，二人破天荒组成女子组合「WV」，并将献出她们宝贵的舞台第一次，原来今次不是翁嘉穗回归演艺界，而是一次慈善演出。

翁嘉穗分享练歌跳舞花絮

翁嘉穗自1997年夺得港姐冠军，于1999年跟富家公子邬友正结婚，二人婚姻一直幸福美满。婚后翁嘉穗专注家庭，鲜有在幕前进行大型歌舞演出，一直以高雅端庄的形象示人。然而，在最新发布的预告片中，她完全颠覆了过往形象。影片以「ARE YOU READY ?」的字样开场，配上强劲的电子音乐节奏，气氛瞬间燃爆。片中，翁嘉穗与罗颖怡穿上型格十足的舞衣，在排舞室内挥洒汗水，对著镜头展现充满力量的舞蹈动作和自信迷人的眼神，星味十足，完全不输时下的偶像女团成员。

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翁嘉穗孖罗颖怡组最富贵女团

翁嘉穗和罗颖怡今次惊喜合作，原来是为了即将在4月17日举行的慈善晚会。作为仁济候任总理的翁嘉穗，将与候任主席罗颖怡携手，以「WV」（取自两人英文名Wendy及Virginia的首字母）的名义作特别演出，为慈善筹款。预告片制作一丝不苟，从专业的场景布置、灯光效果，到两人与乐队的排练片段，都显示出她们对这次演出的极度重视，她们不仅在舞蹈上下足苦功，更有拿著麦克风练唱的镜头，可见这次将是唱跳兼备的完整舞台表演。

邬友正担任《魔音女团》校董

翁嘉穗的丈夫邬友正，其公司正是TVB最近热播节目《魔音女团》的冠名赞助商，更成为了一班练习生的「校董」，未知是否受此影响，启发了翁嘉穗挑战女团表演的决心，「WV」这队女子乐坛新人军，资源无限，以后在慈善骚必定大放异彩。

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翁嘉穗运动员大仔邬谟云近况：