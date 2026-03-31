入住请敲门V丨直击韩国恐怖传说 林千渟入住杀人魔柳永哲犯案酒店 灵探撞见长发女鬼？

ViuTV王牌灵探节目《入住请敲门V》自播出以来话题不断，主持林千渟（千渟）与莫竣名（MCM）带领观众挑战世界各地的恐怖禁地。在最新一集中，制作组勇闯韩国，千渟更亲身入住与连环杀人魔柳永哲有关的猛鬼酒店，过程令人心惊胆颤。

杀人魔酒店阴森实录

节目中，千渟入住首尔永登浦一间时钟酒店，相传这正是韩国最凶残连环杀人魔柳永哲的最后犯案地点。柳永哲曾在2003至2004年间，以极其凶残的铁锤手法杀害至少20人，震惊全国。千渟甫入房间，便被一张与环境格格不入的红色椅子震慑，房内陈设的残旧感，让恐怖气氛直线上升。

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红椅惊传女鬼静坐

随行的阴阳眼师傅更惊爆，在千渟入房时，已目睹一名长发女鬼尾随而入。台湾通灵专家黄晟翔老师透过照片分析，指出该女灵因生前执念过深，滞留人间，并一直静坐在那张红椅上，不断重复梳头的动作。种种不祥的细节让千渟也直言红椅「感觉极为奇怪」。为了追查真相，千渟尝试寻找传闻中柳永哲行凶的607号房，却遍寻不获，令事件更添神秘色彩。

麻浦大桥探灵之旅

结束酒店的惊魂一夜，千渟转往首尔知名的自杀热点「麻浦大桥」探灵。她坦言现场的阴森气氛，媲美日本的「青木原树海」。尽管韩国政府曾在此加设防止自杀的设施，却因反效果而移除。

然而，这个充满悲伤的地方，近年却因市民的自发行动而转变。大量市民在桥上留下鼓励和安慰的字句，希望能挽回每一个感到绝望的生命。这些温暖的留言，让身处灵探现场的千渟深受感动，也为这趟充满惊吓的旅程，带来一丝意想不到的温暖与反思。

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