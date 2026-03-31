秦沛女儿姜丽文晒泳照 性感线条表露无遗 离巢TVB后闯美发展抑郁症复发

秦沛40岁女儿姜丽文近日趁著工作空档，飞到泰国享受阳光与海滩，为身心叉足电，向来形象健康、热爱运动的她，今次旅程在IG大解放，向粉丝们派发福利，上载性感火辣的泳衣照，其Fit爆身材旋即成为网民焦点，在泰国猛烈的阳光映照下，她零赘肉的纤腰和清晰可见的腹肌线条表露无遗，古铜色的肌肤更显健康性感，令人惊艳。

姜丽文泰国晒火辣泳装

姜丽文除了火辣泳照外，又分享了黄昏时份于泳池边拍摄的剪影相，迎著夕阳，摆出犹如舞蹈员般优雅的姿态，完美的S型曲线在晚霞的映衬下更显迷人。既然来到美食天堂泰国，她亦化身「吃货」，深入当地夜市，摆出趣怪表情，跟当地的美食和饮品合照，尽显其鬼马可爱的一面。

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姜丽文偕丈夫移居美国

姜丽文凭处境剧《爱．回家之开心速递》，演出菲律宾工人「Liza」一角深入民心，演技备受肯定，更在《万千星辉颁奖典礼2021》勇夺「飞跃进步女艺员」奖，星途一片光明。然而，正当事业起飞之际，她却毅然放下香港的一切，于2024年选择离巢，与工程师丈夫柏豪移居美国洛杉矶，勇敢地跳出舒适圈，勇闯荷里活追梦。

姜丽文去年抑郁症复发

姜丽文是资深演员秦沛女儿，名副其实是星二代，但在追梦的过程中一样饱受压力。去年11月，她便在IG透露，自己长达12年的抑郁症再度复发，形容是自2014年以来最严重的一次，令人担忧。事实上，姜丽文早年曾因失恋触发严重抑郁症，在焦虑与惊恐中挣扎，甚至三度企图自杀。幸好，在家人的支持和丈夫的贴心陪伴下，现时已日渐痊愈。



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