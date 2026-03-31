冯盈盈14年前旧照出土 清纯眼镜娘竟撞样高钧贤 Band 1母校仲有呢啲明星校友

港姐冠军冯盈盈近日趁母校宝血会上智英文书院创校60周年，悄然重返校园，并在IG分享了一张与14年前在同一地点拍摄的对比照，引发网民热议。照片中，冯盈盈完美复刻了当年指著「6D」班房门牌的姿势，虽然已从青涩少女蜕变为成熟女神，但灿烂笑容依旧，惊人的「冻龄」样貌，让不少粉丝大赞时间没有在她身上留下痕迹。

冯盈盈重返母校班房打卡

冯盈盈透露此行不仅探望了校长与恩师，更从师妹口中得知，自己当年那张在课室门前拍下的照片，竟已成为校园内的「打卡」传说。冯盈盈在帖文写道「踏进熟悉的校园，仿佛一下子回到了14年前的中学时代。」师妹们经过时都会模仿她的招牌姿势拍照留念，这份跨越时空的传承让她大为感动，也促使她童心大起，决定亲自重现这张经典照片，作为送给母校和自己的一份特别礼物。

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冯盈盈校服旧照清纯可人

从对比照可见，14年前的冯盈盈身穿校服、戴著眼镜，充满学生的纯真气息；如今则换上一身优雅装扮，散发自信光芒。不过亦有网民指学生时代的冯盈盈，竟然撞样高钧贤，却是她始料未及。

冯盈盈母校被封女神摇篮

事实上，冯盈盈的母校素有「星级摇篮」之称，多年来培育出无数杰出女性。除了冯盈盈，演艺圈的校友还包括前HotCha成员张纹嘉、歌手「糖妹」黄山怡；此外，名模欧阳妙芝、前新闻主播魏绮珊、律师翁静晶、舞台剧演员谭芷翎、女作家梁莉姿，以及作曲填词人赖映彤等，皆是从该校毕业，名人辈出。

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冯盈盈校友位位猛料