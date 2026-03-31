《寒战1994》5月1日上映预告揭再有巨星加盟 花絮爆周润发认唔出古天乐？

香港影史最强警匪巨作《寒战》系列，影迷期盼已久的前传篇章《寒战1994》，今日（31日）宣布，将于5月1日强势登陆大银幕。官方同步释出首支预告及海报，揭示了堪称香港影坛巅峰对决的豪华阵容。由周润发、郭富城、梁家辉、古天乐组成的「四大巨头」强势坐镇，引领吴彦祖与刘俊谦上演宿命般的双雄对决。阵容更集结了吴慷仁、谢君豪、王丹妮、廖子妤等横跨世代的实力派演员，甚至邀得神剧《权力游戏》（Game of Thrones）的「小指头」艾顿基伦（Aidan Gillen）及《唐顿庄园》（Downton Abbey）的晓邦纳威利（Hugh Bonneville）加盟，饰演左右大局的英方重臣，共同揭开1994年香港回归前夕，那段最黑暗、最波谲云诡的权力真空期。

周润发认不出古天乐

《寒战1994》在抖音公开拍摄花絮，古天乐饰演的叶舜廷以第五届香港特别行政区行政长官的身份登场，需要化上老妆来呈现角色的年龄感。有趣的是，这款逼真的妆容竟然令周润发认不出古天乐。在拍摄现场，周润发第一眼见到化好妆的古天乐时，竟一时之间没有认出对方，场面相当有趣。原来周润发与古天乐相识多年，这次竟是首次合作，令人期待。

40位红星共同演出《寒战1994》

除了星光熠熠的主角阵容，《寒战1994》更破天荒汇聚了多达40位国际与本地的实力派演员，共同交织出一张横跨政、商、警、黑四界的权力迷网。在预告片末段，殿堂级动作巨星元彪更以神秘角色惊喜现身，一句「黑和白，从来都是你中有我，我中有你」，为这场黑白难辨的群斗角力下了最佳注解。

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解构《寒战》宇宙揭「李文彬」黑化之谜

最新预告片巧妙地运用双时空交错的叙事手法，为《寒战》宇宙投下最关键的序幕。

2017年时空：故事由候任特首叶舜廷（古天乐 饰）上任前夕，前警务处副处长李文彬（梁家辉 饰）的神秘失踪展开。警务处处长刘杰辉（郭富城 饰）为追查真相，寻求资深大律师简奥伟（周润发 饰）协助。简奥伟重提《寒战2》中的金句：「我下半世咩都唔做，净系招呼佢一个」，随即拿出一份尘封的 「1994年李文彬绝密档案」，将观众带回一切的起点。



1994年时空：电影核心回到香港权力交接的真空期。当时仍是O记署任总警司的年轻李文彬（刘俊谦 饰），与行动副处长蔡元祺（吴彦祖 饰）在警队内部已是暗流汹涌。面对英方势力（Aidan Gillen 饰）的公然挑衅：「法律是我们编写的。」以及蔡元祺的城府深算，满腔热血的李文彬将如何应对？他的一句「你真系以为，香港你揸庄？」预示著一场关乎香港未来的正邪较量即将引爆。

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《寒战1994》演员阵容逐个睇：