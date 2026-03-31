71岁林青霞罕现身近照揭零P图下真实状态 粉丝爆合照特别规矩 网民：抵佢红足咁多年

71岁的大美人林青霞，淡出幕前后罕有现身，但对于慈善活动却是不遗余力，近日她亮相「健步行」的活动，并跟一班参加者大合照，当天她以一身简约的灰色运动装束亮相，薄施脂粉，其温暖亲切的笑容与从容优雅的姿态，瞬间成为全场焦点，而林青霞近照在网上曝光后，马上引起网民讨论，赞她完全无医美痕迹，自然优雅地老去。

林青霞近照有岁月痕迹反被赞

林青霞近照在网上曝光后，随即引起网民洗版式赞美，林青霞脸上自然的岁月痕迹，反而成为了最被称颂的亮点，网友纷纷留言：「她的脸还是很自然，应该没有医美过度吧」、「很美，没有过度医美减肥，脸上有肉反而显得慈眉善目」、「这才是正常人最好的状态」、「漂亮了一辈子，好优雅」、「气质这块，从年轻那会就没输过」，林青霞在慈善活动亮相，亲民态度获网民赞抵她红足多年。

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林青霞合照有特别规矩

林青霞跟参加者大合照，但原来她也有自己的拍照规矩，就是无人可以单独与她自拍合照，必须由其助手用手机拍摄后，再将照片统一发放。这个做法既能维持现场秩序，亦确保了照片的品质，而能够跟大美人合照，网民已经十分满意，并将当天的相片放上小红书炫耀。

林青霞嫁人息影乐善好施

林青霞于70年代在台湾以文艺片出道，凭借著出众的美貌与脱俗的气质迅速走红。80年代，她将事业重心转移至香港，挑战多种类型的角色，从清纯玉女到英气侠女，尤其以「东方不败」一角最为深入民心，奠定了她在华语影坛的殿堂级地位。然而，在1994年，正值事业巅峰的她选择为爱息影，与富商邢李㷧步入婚姻，自此淡出大银幕，专心投入家庭生活。

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